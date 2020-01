Aulas em escolas públicas de sete municípios são adiadas para o dia 10 de fevereiro

A técnica de ginástica rítmica da Bulgária, Valya Mashova, inicia, nesta quarta-feira (29), um período de treinamento intensivo com ginastas capixabas. Valya passará 15 dias no Estado treinando as atletas na sede da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória. Os treinos acontecerão no Ginásio de Ginástica Rítmica e Artística Eduarda Mello Queiroz até o dia 12 de fevereiro.

Ao todo, 13 ginastas participarão das sessões de treinamento, sendo 12 capixabas e uma atleta convidada da Bahia. Natalia Gaudio, medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2019; Geovanna Santos, que conquistou quatro ouros nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) em 2019; e Emanuelle Felberk, campeã sul-americana em 2018, são algumas das atletas que participarão das sessões de treino.

Além das ginastas, a ex-técnica da Seleção Brasileira de ginástica rítmica e atual treinadora das ginastas capixabas, Mônica Queiroz, acompanhará também o período de treinamento com a técnica Búlgara.

A treinadora das capixabas comentou sobre a importância desse estágio preparatório. “É muito importante ter esse estágio coordenado pela treinadora búlgara com nossas ginastas, pois esperamos que esse seja o passo inicial para um ano muito proveitoso”, frisou Mônica Queiroz.

Multicampeã dos JEJ do ano passado, Geovanna Santos afirmou que já teve a oportunidade de treinar com Valya no passado e espera que a experiência desta vez seja tão boa quanto a da última visita da treinadora.

“Quando eu tinha oito anos treinei com ela na Sesport e foi uma experiência incrível, um verdadeiro aprendizado, afinal fora do Brasil a ginástica é mais valorizada e a convivência nos permite aprender isso e nos aprimorar ainda mais”, comentou a atleta que se prepara para disputar um campeonato internacional de ginástica em maio, na cidade de Portimão, em Portugal.

Treinos

Para aproveitar ao máximo o período da treinadora no Brasil, as sessões de treinamento das ginastas serão ampliadas. Em vez de treinar só na parte da tarde, os treinos com Valya acontecerão em dois turnos, sempre pela manhã e à tarde.

