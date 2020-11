Reprodução: Alto Astral Aula de dança: 7 canais do YouTube para se exercitar em casa de graça

Mesmo com a flexibilização da quarentena, muitas pessoas ainda não se sentem confortáveis para frequentar espaços como academias e estúdios, por exemplo. A boa notícia é que isso não significa você não precisa ficar parada. Afinal, existem diversos canais do YouTube que trazem conteúdo fitness gratuito para quem quer se exercitar sem sair de casa. As aulas de dança são uma alternativa dinâmica – para todos os gostos.

Vale lembrar que a prática de atividades físicas é fundamental para a manutenção da saúde e prevenção de diversas doenças. Pensando nisso, listamos os principais canais de dança que estão bombando no Brasil e mundo afora para você praticar sozinha ou com a família. Confira!

7 canais do YouTube para fazer aula de dança

Foto: Shutterstock

FitDance

Com mais de 13 milhões de inscritos no YouTube, o FitDance se define como o programa de dança que mais cresce no mundo. O canal traz coreografias dos principais hits do momento, com destaque para os ritmos de funk, sertanejo e reggaeton . A parte mais legal é que alguns vídeos contam com a participação do próprio cantor ou cantora das músicas. Entre os nomes que já passaram por lá estão Joelma, Luisa Sonza e Gloria Groove.

Daniel Saboya

O coreógrafo foi um dos pioneiros a trazer aulas de dança para o YouTube. Atualmente, já são mais de 16 milhões de inscritos no canal Cia. Daniel Saboya e passos dos mais diversos ritmos para se exercitar em casa. Vale a pena conferir as playlists de axé, forró e pagode baiano!

Lore Improta

A ex-bailarina do Faustão e influenciadora faz sucesso no YouTube com vídeos descontraídos de aulas de dança. Além de conteúdos sobre sua vida pessoal, as coreografias de Lore Improta são incríveis e uma ótima pedida para quem quer suar sem sair de casa. Alguns vídeos ainda contam com a presença do noivo da dançarina, o cantor Léo Santana.

Popsugar Fitness

O portal norte-americano Popsugar apostou em seu próprio canal fitness e o resultado ficou incrível. A plataforma inclui diversos tipos de exercícios, como boxe, yoga e treino HIIT. As aulas de dança, é claro, não poderiam ficar de fora, com coreografias variadas e que prometem queimar até 300 calorias.

Mandy Jiroux

Outro canal gringo de sucesso é o da coreógrafa Mandy Jiroux . As aulas de dança são ideais para os iniciantes, já que a youtuber ensina o passo a passo das coreografias sem pressa, assim ninguém fica perdida. O ritmo favorito de Mandy é o pop, porém também é possível encontrar coreografias de hip hop, reggaeton e outros. Vale lembrar que você não precisa falar inglês para acompanhar o tutorial, já que a dança é uma linguagem para todos.

Exercício em Casa

Quer perder muitas calorias sem sair de casa e ainda se divertir? O canal Exercício em Casa foi feito para isso e é exclusivo para o emagrecimento e definição do corpo feminino. Entre os treinos e vídeos explicativos, a plataforma se destaca pelas aulas de Aero HIIT, que envolvem muito movimento, seguindo ritmos musicais bem animados. Algumas aulas chegam a queimar até 700 calorias.

Online Dance Classes

As “dancinhas do TikTok ” foram sucesso absoluto nesta quarentena e, pensando nisso, o canal Online Dance Classes traz aulas de dança exclusivas com essa temática. A ideia é perfeita para quem quer arrasar na rede social e ainda se exercitar sem sair de casa. Algumas delas te farão suar muito até pegar o jeito, viu? Se joga!

Texto: Milena Garcia | Edição: Renata Rocha