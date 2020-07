Augusto Botelho deixa o programa “O Grande Debate”, da CNN

CNN/REPRODUçãO Augusto anunciou que continuará na emissora

O advogado Augusto de Arruda Botelho anunciou nesta quinta-feira (9), por meio de uma publicação no seu Twitter, que vai deixar de integrar o programa “O Grande Debate”, na CNN. Segundo ele, porém, permanecerá na CNN.

A partir de hoje, decidi não mais integrar o Grande Debate. Para quem pôde acompanhar meu empenho em fazer análises baseadas em fatos, e não em delírios ou achismos, fica aqui meu agradecimento.

Mas vocês não se verão livres de mim tão fácil. Em breve, novidades na @cnnbrasil . — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) July 9, 2020





Augusto vinha se envolvendo debates acalorados com o comentarista Caio Coppolla. Na quarta-feira (8), chegou a acusá-lo de “falácia argumentativa”. A apresentadora Monalisa Perrone chegou a ameaçar encerrar a transmissão do programa.

O advogado integrava a banca do programa desde abril e a emissora escalou Marcelo Feller, também advogado, para substituir Augusto.

Em março, algo parecido ocorreu com Gabriela Prioli, que também se desentendeu com Caio durante mais de uma edição do programa. Gabriela chegou a dizer que tinha que se posicionar cobrando respeito. Na época, a comentarista também postou em seu Twitter o anúncio.

1- Queridos antigos e novos amigos, os últimos dois dias foram de muita reflexão. Não é fácil ser firme no início de um projeto profissional, mas é impossível não me comportar segundo aquilo que eu defendo, apesar das possíveis consequências. — Gabriela Prioli (@GabrielaPrioli) March 29, 2020