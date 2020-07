Audiências públicas em destaque nas comissões

.

Duas audiências públicas virtuais abrem a agenda dos colegiados na próxima semana. Na segunda-feira (27) o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, presta contas à Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa (Ales). No mesmo dia acontece audiência pública da Comissão de Segurança com o objetivo de debater a reativação de unidade da Polícia Militar na capital.

Presidido pelo deputado Euclério Sampaio (DEM), o colegiado de Finanças vai conhecer e avaliar a execução das metas fiscais dos últimos quatro meses de 2019, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A prestação de contas está marcada para 13 horas. A última vez que o titular da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) apresentou relatório foi em novembro de 2019. Na ocasião, Rogelio destacou o equilíbrio financeiro do Estado.

A Comissão de Segurança vai debater a reativação da 3ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atende o bairro Praia do Canto, em Vitória. Proposta pelo deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), a pauta já esteve em debate no colegiado em outras ocasiões. A reunião está marcada para 19 horas,

Foram convidados representantes do governo, sociedade civil organizada e associações de moradores e comerciantes. Entre eles estão o secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Ofranti Ramalho; o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo; o comandante-geral da Polícia Militar do Estado, Douglas Caus; o comandante da 3ª Cia do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado, capitão Sampaio e o presidente da Associação do Comércio da Praia do Canto, Cesar Saad.

Saúde

Uma equipe multidisciplinar da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desenvolveu uma câmara capaz de destruir o novo coronavírus em objetos. O trabalho será apresentado à Comissão de Saúde que se reúne na terça-feira (28), às 9 horas. O protótipo foi batizado de “Covidkiller” e está sendo testado na desinfecção de equipamentos hospitalares que são recebidos para manutenção no Centro Tecnológico (CT) da universidade.

Foram convidados para apresentar o projeto os professores do curso de Engenharia Elétrica Celso José Munaro e Moisés Renato Nunes Ribeiro; o professor do departamento de patologia, setor de microbiologia, Ricardo Pinto Schuenck; e o diretor da empresa 2Solve Engenharia e Tecnologia, Ricardo Calheiros.

BR-101

Continuando os debates sobre a concessão da rodovia BR-101 no Estado, a Comissão Especial responsável pela fiscalização da concessionária Eco 101, se reúne na quarta-feira (29), às 14 horas. Foram convidadas para a reunião as coordenadoras da área de licenciamento do Ibama Clarice Santos Veloso e Letícia Meneghel Fonseca.

Frentes Parlamentares

A Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social do Empreendedorismo Capixaba abre a semana de atividades dos colegiados com reunião na segunda (27) às 10 horas. Na quinta-feira (30) destaque para a instalação dos trabalhos e eleição dos membros diretores de duas outras frentes parlamentares: às14 horas o grupo que debate as parcerias público-privadas e às 14h30 a Frente Parlamentar de Inovação e Tecnologia.

Meio Ambiente

O colegiado presidido pelo deputado Dr. Rafael Favatto (Patriota), se reúne na sexta-feira (31), às 14 horas, para seguir com os debates sobre proposta do Executivo que estabelece a Política de Qualidade do Ar no Espírito Santo. O Projeto de Lei (PL) 328/2020 tramita com 42 emendas dos parlamentares e deve receber parecer das comissões de Justiça, Meio Ambiente, Saúde e Finanças antes se ser votado em Plenário.

Para discutir a proposta, foram convidados representantes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) e da sociedade civil organizada.

O colegiado também pretende abordar a suspensão de pagamento de indenizações e auxílios financeiros aos impactados em geral, do Espírito Santo, pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), pela Fundação Renova e a sua atuação no Estado. A Fundação Renova também foi convidada, mas até o fechamento da pauta ainda não havia confirmado participação.

As reuniões dos colegiados da Assembleia acontecem em plataforma virtual e podem ser acompanhadas em tempo real pelo canal da Ales no YouTube, pela TV ao vivo no portal e pela TV Assembleia nos canais 19.2 (aberto e digital), 12 NET, 23 RCA e 519.2 Sky Digital.

Confira a agenda das comissões

Segunda (27/07)

10h – Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social do Empreendedorismo Capixaba

12h – CPI da Sonegação

13h – Audiência pública da Comissão de Finanças

19h – Audiência pública da Comissão de Segurança

Terça (28/07)

9h – Comissão de Saúde

13h – Comissão de Justiça

Quarta (29/07)

14h – Comissão Especial de Fiscalização da Concessão da BR-101

Quinta (30/07)

14h – Frente Parlamentar das Parcerias Público Privadas

14h30 – Frente Parlamentar da Inovação e Tecnologia

Sexta (31/07)

14h – Comissão de Meio Ambiente