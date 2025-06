Audiências Públicas: moradores das microrregiões Central Serrana e Sudoeste Serrana apresentam propostas para Orçamento 2026

Os moradores das regiões Central Serrana e Sudoeste Serrana participaram, nesta quinta-feira (26), da Audiência Pública para elaboração do Orçamento 2026 do Governo do Estado. Na ocasião, os cidadãos presentes puderam dar suas contribuições e opinar sobre a alocação dos recursos públicos estaduais para o próximo ano.

O objetivo é garantir a participação social e maior transparência na definição das áreas e iniciativas que receberão a alocação dos recursos públicos capixabas no ano de 2026. O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, destacou a importância da participação popular na construção da proposta orçamentária que será encaminhada para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

“As audiências públicas são um instrumento fundamental de diálogo com a sociedade. É quando o Governo abre um canal direto com o cidadão, permitindo que cada capixaba contribua com sugestões e opiniões sobre o uso dos recursos públicos e os investimentos que devem ser priorizados. Este já é o nosso quarto encontro presencial e, para quem não puder comparecer, ainda há a possibilidade de participar de forma online, até o dia 4 de julho, por meio do site. É hora de participar e fazer parte das decisões que impactam o futuro do nosso Estado”, ressaltou Duboc.

O evento que representou as microrregiões Central Serrana e Sudoeste Serrana aconteceu no município de Venda Nova do Imigrante. “Estamos muito felizes por Venda Nova sediar um momento tão importante de escuta e construção coletiva como essa audiência pública. Poder contribuir diretamente com as prioridades do orçamento estadual fortalece o diálogo entre o Governo e a população. Parabenizo o Estado por essa iniciativa democrática e participativa”, afirmou o prefeito anfitrião do evento, Dalton Perim.

A subsecretária de Estado de Orçamento, Juliani Johanson, explicou a dinâmica da plenária, momento em que a população tem participação direta, com direito à fala em microfone para opinar e questionar sobre os projetos e as ações do Governo do Estado na microrregião representada no evento. Cada cidadão tem dois minutos para fazer a manifestação. Em seguida, um representante do Governo responde à demanda apresentada num tempo de três minutos.

O próximo e último encontro presencial acontece no dia 02 de julho, a partir das 13 horas, no auditório da Faculdade UCL – Campus Manguinhos, no município de Serra. Na ocasião, serão debatidas propostas de projetos e ações para a microrregião Metropolitana.

A população de todo o Estado também pode contribuir em formato on-line pelo endereço eletrônico www.orcamento.es.gov.br até o dia 04 de julho. Ao acessar o site, o cidadão deve efetuar um login (via Acesso Cidadão ou pela conta Gov.br). Em seguida, é necessário selecionar a microrregião e a área estratégica de interesse.

Dentro de cada área estratégica, estão listadas subáreas de atuação, página em que o cidadão poderá tanto destacar as subáreas que julgar mais relevantes quanto propor uma ação que o Governo deve realizar para atender às necessidades da região. Caso a demanda proposta não esteja contemplada em uma das subáreas, é possível ainda registrar uma sugestão avulsa no campo “Quero participar, mas não encontrei a subárea”.

As contribuições colhidas servirão de subsídio para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA 2026), que é o orçamento anual do Estado. A peça orçamentária é de responsabilidade da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) e é enviada à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) para análise e votação dos deputados estaduais.

Registre a sua proposta em www.orcamento.es.gov.br. Participe!

Fonte: GOVERNO ES