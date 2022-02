Audiência vai discutir isenção em pedágio

Em visita ao bairro Village do Sol, em Guarapari, na quinta-feira (3) à noite, o deputado Carlos Von (Avante) acertou com os moradores a realização de audiência pública da Comissão Especial de Fiscalização da Rodosol. O parlamentar preside o colegiado.

A reunião, prevista para ser promovida na Assembleia Legislativa (Ales) e ainda sem data definida, debaterá o recente aumento nos pedágios da concessionária e a ampliação do raio de isenção para residentes da localidade que trabalham e estudam fora.

Partindo de Vitória em direção a Guarapari, o Village do Sol é situado logo depois do pedágio da Rodosol no Km 30 da Rodovia ES-060 – conhecida como Rodovia do Sol. Com o recente reajuste no valor do tíquete, que passa a ser de R$ 10,90, há reclamações sobre o aumento nos gastos de moradores que precisam passar pelos guichês de cobrança.

A comissão quer achar uma saída para os residentes do bairro e entorno, cujo direito à isenção no pedágio para fins de trabalho ou estudo se estende somente até a Ponta da Fruta, conforme consta no 6º Termo Aditivo ao contrato de concessão, de agosto de 2017. Quem trabalha ou estuda em Vitória ou no centro de Vila Velha, por exemplo, precisa desembolsar o valor do pedágio na ida e volta.