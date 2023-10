Audiência vai debater programa de alimentação escolar

Audiência pública da Comissão de Agricultura reúne, na terça-feira (10), produtores rurais, entidades representativas da área, além de gestores públicos para debater temas acerca do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). O debate será às 10 horas, no Plenário Dirceu Cardoso.

Conforme a Lei 11.947/2009, pelo menos 30% dos recursos federais do programa devem ser aplicados na compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar para prover a alimentação em escolas públicas municipais, estaduais e federais.

No entanto, segundo o presidente do colegiado, deputado Lucas Scaramussa (Pode), produtores questionam o cumprimento desse percentual. Outra cobrança tem relação com a criação de um cronograma de fornecimento de alimentos para ajudar os agricultores.

“Vamos trazer experiências desse programa em outros estados. Por exemplo, chegou até o nosso gabinete a questão da mexerica ponkan, que é colhida por agricultores familiares daqui, que vendem a produção para o Rio de Janeiro e São Paulo. É uma questão nutricional apenas? Por que lá pode ser oferecido aos alunos e aqui não?”, questionou.

Aborto

A votação no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o aborto levantou discussões sobre o assunto no Brasil. A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente repercute o tema, na terça (10), às 13h30, no Plenário Rui Barbosa, com a presença de convidados.

Entre eles estão a médica obstetra Alda Regina Monteiro Gomes Toledo; o presidente da Comissão Especial em Defesa da Vida da OAB-ES, Romerito Oliveira da Encarnação; e a presidente do Instituto Pró-Vida do ES, Fátima Cristina Miguel.

“A descriminalização do aborto tem sido um tema de grande importância no momento, é uma questão que precisa ser debatida aqui no parlamento, e não há ambiente mais próprio do que na nossa comissão. É por isso que estamos oportunizando junto a atores importantes este debate”, destaca o presidente do colegiado, Alcântaro Filho (Republicanos).

Veja a agenda da próxima semana

Segunda (9)

10h30 – Recepção ao Cônsul-Geral Adjunto da Alemanha no RJ – Galeria dos Presidentes

11h – Comissão de Ciência e Tecnologia – Plenário Rui Barbosa

14h – Coletiva de imprensa sobre a proposta de Lei Orçamentária Anual – Salão Nobre

19h – Sessão solene em homenagem à Lei Maria da Penha – Plenário Dirceu Cardoso

Terça (10)

9h – Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

10h – Comissão de Saúde (extra) – Plenário Rui Barbosa

10h – Comissão de Agricultura – Plenário Dirceu Cardoso

13h30 – Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Comissão de Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

Quarta (11)

14h – Conexões Sustentáveis Agenda 2030 em Debate – Auditório Augusto Ruschi

14h – Comissão de Meio Ambiente – Plenário Rui Barbosa

14h – Frente Parlamentar em Defesa do Pagamento dos Precatórios – Plenário Dirceu Cardoso

19h – Sessão solene em homenagem aos que lutam pelas crianças – Plenário Dirceu Cardoso

Fonte: POLÍTICA ES