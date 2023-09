Audiência Pública apresenta à sociedade o Programa Espírito Santo Mais Inteligente

Com o objetivo de garantir mais acessibilidade e atender de maneira eficaz e moderna aos interesses da população capixaba, o Governo do Estado, em parceria com o Banco Mundial, está desenvolvendo o Programa Espírito Santo Mais Inteligente. Para garantir a participação direta e transparente da sociedade na tomada de decisões governamentais, foi realizado nessa quinta-feira (14), uma consulta pública, no formato Webinário. O evento foi transmitido ao vivo no Youtube pelo canal da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

O webinário teve como público-alvo os cidadãos capixabas, em especial idosos e Pessoas Com Deficiência (PCDs). O direcionamento a este público é essencial, visando a uma entrega de serviços transparente, moderna, inovadora e inclusiva à sociedade.

A Secti será a responsável pela gestão, distribuição e organização dos recursos investidos. Esses recursos promoverão a busca por crescimento e ampliação tecnológica das seguintes forma:

Criação do novo Data Center, promovendo maior armazenamento de dados para os serviços digitais do Estado, executado pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (PRODEST),

Entrega do novo Portal único de informação e bases integradas, visando a uma maior acessibilidade da população, que será executado pela Secretaria do Governo (SEG).

Construção do Centro Integrado de Defesa Social do Espírito Santo (Cides) para centralização dos órgãos de segurança pública executado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

A gestão integrada da Secti vai buscar fortalecer a capacidade institucional da gestão e coordenação do Programa, razão pela qual são previstos treinamentos, capacitações, certificações, auditorias e contratações de consultores de auditoria ao longo da implementação do Programa.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou os objetivos do Programa Espírito Santo Mais Inteligente.

“É um programa do Governo do Estado, que entre tantas entregas, busca transformação digital e acesso de serviços públicos, conectividade digital, segurança e controle, melhorias do serviço público, democratizando a oferta de serviços públicos a todos os capixabas”, disse o secretário.

Bruno Lamas ainda acrescentou a importância de se realizar uma consulta pública para um projeto com potencial transformador na sociedade.

“A consulta pública é um instrumento democrático que permite a participação direta da sociedade na tomada de decisões governamentais. Ela proporciona transparência, legitimidade e eficácia às ações do governo, garantindo que as políticas e programas sejam mais alinhados às necessidades e expectativas da população”.

Durante o webinário, foi anunciado que o novo Data Center será construído no município da Serra. O centro ampliará o trabalho do atual Data Center, fortalecendo a capacidade estatal de Armazenamento e Gestão de Dados, promovendo segurança de dados avançada e atração de investimentos.

O diretor presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Marcelo Cornélio, apresentou detalhadamente o projeto e frisou o compromisso do programa para a criação de um Espírito Santo mais conectado. “Esse projeto representa um compromisso com o futuro e progresso do nosso Estado. Estamos olhando adiante, preparando um terreno para uma sociedade mais digital, eficiente e mais conectada. Esse Data Center será um ativo estratégico que nos permitirá enfrentar os desafios do século XXI de forma mais eficaz e servir aos interesses da nossa população”, enfatizou Cornélio.

“Sob a liderança do governador Renato Casagrande, nossa meta é estar entre os três primeiros Estados com governos mais digitais do país”, afirmou o coordenador estadual de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Victor Murad, ao falar sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas com foco na transformação digital da Administração Estadual.

Durante o webinário, Murad detalhou o funcionamento do novo Portal Único de Informação e Bases Integradas que está sendo desenvolvido pelo Governo do Estado, visando a uma maior acessibilidade da população a um “cardápio” amplo de serviços públicos. O projeto será executado pela Secretaria do Governo (SEG).

Ele explicou que no âmbito do Governo Estadual existem 58 sites de secretarias e órgãos da administração direta e indireta, o que faz com que o cidadão tenha que realizar busca nesse amplo leque para atendimento de suas demandas. “O conceito de Portal inverte essa realidade. Teremos apenas um endereço virtual para que com sua identidade digital o cidadão possa ter acesso a todos os serviços que nosso Governo colocará à sua disposição”, explica o coordenador estadual de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico.

Victor Murad ressaltou o fato de a transformação digital do Governo capixaba ser liderada pelo próprio governador Renato Casagrande, o que vem acontecendo desde o início de sua segunda gestão, em 2019, com a criação do Programa ES Mais Inovador. Todas as entregas de Tecnologia da Informação, totalizando um número superior a 220 projetos, são monitoradas por esse programa estratégico de Governo.

“A sociedade está digital e essa transformação não é futurismo e sim uma necessidade, para que tenhamos maior eficiência da máquina pública, mais transparência e mais economia, melhorando a qualidade de vida de servidores e dos cidadãos, que terão um melhor atendimento”, explicou Murad.

O subsecretário de Estado de Comando e Controle da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, coronel André Silva, apresentou as propostas do projeto de construção do Centro Integrado de Defesa Social do Espírito Santo (Cides), que será na Avenida Leitão da Silva, próximo ao complexo da Penha. Entre elas, está ampliação do serviço de denúncias 190 para todo o Estado. “ Se você ligar de Montanha ou Presidente Kennedy, você vai cair num único Call Center. Hoje, atendemos 25 municípios. Isso vai ser um ganho muito grande para o cidadão que precisa do serviço de segurança pública do Estado”, pontuou o subsecretário.

Programa de Apoio ao Fortalecimento da Gestão Pública do Espírito Santo – Espírito Santo Mais Inteligente, tem previsão de execução para os próximos cinco anos.

O questionário da consulta pública permanece no site da Secti, na aba Espírito Santo Mais Inteligente https://secti.es.gov.br/es-mais-inteligente. É de suma importância a participação ativa do cidadão capixaba na tomada de decisões de um programa com capacidade de modernizar a prestação de serviços públicos no Estado.

O webinário continuará disponível no canal da Secti no Youtube para que a população possa esclarecer as suas dúvidas a respeito das entregas do Programa Espírito Santo Mais Inteligente.

