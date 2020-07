Audiência do “Encontro” amarga e programa fica atrás de novelas mexicanas

Reprodução/Instagram Encontro com Fátima Bernardes





O “Encontro com Fátima Bernardes” não está em sua melhor fase e registrou uma das quatro piores audiências da Globo na quinta-feira (23). O programa matinal, exibido das 10h03 às 11h59, alcançou a média de 5,7 pontos na Grande São Paulo.

É um desempenho pior do que o “Conversa com Bial” que, na madrugada de sexta-feira (24), conseguiu 6,6 pontos de média. Pela terceira vez nesta semana, Fátima ficou atrás de Bial no ibope.

O “Encontro” foi menos visto até do que a novela mexicana “Quando Me Apaixono”, no SBT. A trama inédita na emissora de Silvio Santos marcou 6,1 pontos, exibida das 18h20 às 19h09. “Betty a Feia em NY”, logo na sequência, também foi melhor do que Fátima, com 5,8 pontos.