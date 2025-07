Audiência discute impacto de vizinhança de nova empresa em São Mateus

A Prefeitura de São Mateus realizará uma Audiência Pública para apresentação e apreciação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) da nova empresa Technobras – Brazilian Technology in Spice Sterilization Ltda. A empresa disponibilizará transporte para os moradores das imediações do empreendimento.

O encontro será nessa quarta-feira (30), com início às 19h, no espaço Bússola Hub, localizado na Rodovia Othovarino Duarte Santos (Rodovia de Guriri) nº 698, sala 1, Carapina, em São Mateus.

De acordo com a Prefeitura, a Audiência Pública é uma oportunidade para que moradores e demais interessados conheçam os detalhes do empreendimento, bem como seus possíveis impactos na vizinhança.

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) estará disponível para consulta prévia no Departamento de Cadastro Imobiliário, Secretaria de Finanças, na Sede da Prefeitura Municipal de São Mateus, situada à Rua Alberto Sartório, nº 404, bairro Carapina, das 8h às 17h30.

Technobras

A Technobras vai operar com esterilização de produtos agrícolas, como a pimenta-do-reino. Segundo informação da página da empresa na internet, o sistema de esterilização funciona com vapor em alta pressão, utilizando a tecnologia Ventilex – empresa holandesa com mais de mil sistemas de esterilização instalados em todo mundo. A máquina reduz o nível de contaminação microbiológica (bactérias e fungos) nos produtos agrícolas.

Ainda segundo a publicação, o Brasil produz em torno de 100 mil toneladas métricas de pimenta-do-reino. Entretanto, devido as barreiras fitossanitárias impostas pelos principais importadores, como Europa e Estados Unidos, é necessário que o produto esteja 100% esterilizado e estar dentro dos MRL (máximo níveis de resíduo). Ocorre que, “no Brasil, não existe nenhuma empresa que forneça esse tipo de serviço para os exportadores de especiarias, sendo a Technobras a pioneira nesse segmento, com um mercado de 100.000 toneladas métricas de pimenta a ser esterilizado, somente de pimenta-do-reino, não contando com outras especiarias que também precisarão ser esterilizadas para exportação”.

Conforme adianta a empresa, futuramente, a Technobras poderá atender a demanda de esterilização de outros produtos alimentícios, além da pimenta, como o cacau, cravo da índia, macadâmia, castanha-do-pará, entre outros.