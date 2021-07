Audiência defende alternativa para cumprir pena

O método adotado pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) na ressocialização foi defendido em audiência pública virtual da Comissão de Cidadania nesta quinta-feira (8). O modelo alternativo de cumprimento de pena se pauta na humanização baseada na espiritualidade, trabalho e participação da família junto ao recuperando – como é chamado o apenado.

A proponente da reunião, deputada Iriny Lopes (PT), disse que vai sugerir ao colegiado a realização de audiências públicas e o debate junto à Secretaria de Estado da Justiça e Conselho Estadual de Direitos Humanos sobre a possibilidade de ampliar o número de unidades Apac no Espírito Santo – hoje só Cachoeiro de Itapemirim conta com o método.

Ex-secretário de Estado de Segurança Pública em Minas Gerais, Luiz Flávio Sapori contou sobre a experiência. Lá, o método é adotado há mais de 20 anos e hoje há mais de 40 unidades. Segundo disse, o número de reincidência de egressos das Apacs é menor que 20% – no sistema prisional tradicional mineiro, esse índice chega a 60%.

“Isso não é à toa. É porque o método Apac tem um diferencial, é humanizador, não deixa de responsabilizar o indivíduo pelos atos que ele cometeu. A gente nunca pode perder de vista isso”, considerou Sapori, que condenou a prisão baseada na tortura e maus-tratos. “Esse erro o Brasil continua cometendo e fomentando facções criminosas”, afirmou.

Doutor em Sociologia e professor da PUC-MG, Sapori defendeu que o método está em conformidade com a Lei de Execução Penal. Segundo revelou, o recuperando da Apac custa 1/3 do preso convencional para o Estado mineiro. Além disso, a satisfação dos detentos da unidade atinge 90% entre os internos, com praticamente ausência de denúncias de tortura.

Em Minas o modelo virou projeto do Judiciário, que concede apoio financeiro. “As Apacs, do meu ponto de vista, são uma alternativa concreta, prática, comprovada”, testemunhou o ex-gestor. “Não significa uma solução para todas as mazelas do sistema prisional”, avaliou. “Mas acho que o grande desafio nosso no Brasil é pelo menos minimizar esses problemas”, completou. Hoje, cerca de 3 mil estão custodiados por essas unidades no estado mineiro.

População carcerária

O diretor-geral da Federação Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), Valdeci Antônio Ferreira, lembrou que a população carcerária do Brasil já é a terceira maior do mundo e falou sobre uma “crise” no sistema prisional. “O Estado prende muito e prende mal. E o Estado prende, piora as pessoas e depois as devolve para a sociedade”.

Esse círculo vicioso contribui para índices de reincidência que chegam a 75% no país e com custos altos – um recurso que poderia ser revertido para a construção de escolas e hospitais e para infraestrutura. “O Estado gasta muito, gasta mal e não recupera praticamente ninguém”, salientou o diretor, que atua há 38 anos na área.

Na opinião dele, a sociedade brasileira “teima” em ver as prisões como “espaços de vingança”, hoje com contingente superior a 750 mil internos. Ferreira reconheceu a importância da realização da audiência pública com o intuito de abrir espaço para debater novos modelos. “As Apacs não têm a pretensão de se arvorar como sendo a solução para o crime e a violência”, observou.

A subsecretária de Ressocialização da Secretaria de Justiça do Espírito Santo, Roberta Ferraz, disse que há uma preocupação do governo em “não encarcerar somente”. “O sistema penal é uma questão complexa, que demanda soluções complexas e conjuntas”, destacou. Ela elogiou o modelo usado nas Apacs e revelou que atualmente existem 40 recuperandos em Cachoeiro e há planos para mais 80 vagas no local, além de mais unidades no estado.

Perguntas

Os participantes foram questionados sobre como ficaria o princípio constitucional da laicidade, considerando o método utilizado nas unidades com base na espiritualidade. As integrantes do Conselho Estadual dos Direitos Humanos Maria Helena Cota Vasconcelos e Rosiene Barros da Rocha lembraram que deve haver liberdade religiosa para os presos. “É um ponto sensível que precisa ser bem acompanhado”, salientou Rosiene Rocha.

“Se a Apac estivesse assumindo todo o sistema prisional, eu concordaria com o argumento (da falta de laicidade)”, pontuou Sapori. “Mas não é o caso. O Estado está delegando a gestão da execução penal para algumas unidades específicas”. Ele frisou que princípios cristãos fundamentam o trabalho das unidades. “Os recuperandos são livres para aderir o não”, ressalvou Ferreira.

Sobre o entendimento de que a Apac estaria desempenhando papel de prerrogativa do Estado, Ferreira afirmou que em “hora nenhuma as Apacs têm a pretensão de substituir o Estado nessa função. O máximo que nós queremos é contribuir com o Estado na tarefa difícil da execução penal”. “O Executivo permanece com o fim, que é o cumprimento da pena. A Apac é um método a ser aplicado dentro desse cumprimento da pena”, salientou a subsecretária Roberta Ferraz.

Iriny Lopes classificou o modelo das Apacs como “efetivamente ressocializante”. “A reincidência está diretamente ligada aos métodos do sistema tradicional. Então nós temos a responsabilidade como representantes públicos, como sociedade, de buscar alternativas”, concluiu.