Audiência debate políticas públicas para a juventude

Nesta quarta-feira (27) a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa (Ales) realizará audiência pública para discutir a elaboração de políticas públicas para a juventude. O objetivo é dar voz ao público jovem, especialmente a representantes das minorias, de lideranças e gestores públicos que atuam com esse público-alvo. A reunião será realizada no Plenário Dirceu Cardoso, às 19 horas.

Com o tema “A Juventude Capixaba quer Viver”, a audiência é realizada em alusão à Semana Estadual de Combate ao Extermínio de Jovens. As proponentes são a presidente e a vice-presidente do colegiado, respectivamente, deputadas Camila Valadão (Psol) e Iriny Lopes (PT).

“Muito se diz que a juventude é o futuro do país, mas quais são as condições de construção desse futuro que estamos ofertando às nossas juventudes? O que temos visto é a população jovem vivendo uma realidade de constante violação de seus direitos”, reflete a deputada Camila Valadão.

Ela reforça a urgência de debater o assunto com base em dados. “O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 alertou que 83% dos mortos pela polícia em 2022 no Brasil eram negros, sendo 76% deles adolescentes e jovens com idades entre 12 e 29 anos”, aponta a presidente da Comissão de Direitos Humanos.

Programação

O evento contará com a apresentação de poesia performática na abertura. Quatro grupos se apresentam: SLAM Ufes; Ira, Poeta!; SLAM Marielle e SLAM Forte. Participam da audiência o secretário Nacional de Juventude, Ronald Sorriso; a secretária de Estado dos Direitos Humanos, Nara Borgo; o presidente do Conselho Estadual da Juventude, Filipe Lima; além de representantes das juventudes indígenas, quilombolas e PCDs.

Serviço:

Audiência pública da Comissão de Direitos Humanos

Tema: Políticas Públicas para a Juventude – “A Juventude Capixaba quer Viver”

Quando: 27/09 (quarta-feira)

Horário: 19 horas

Onde: Plenário Dirceu Cardoso

Fonte: POLÍTICA ES