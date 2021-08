Audiência debate 15 anos da Lei Maria da Penha

Em 7 de agosto de 2006, há quase 15 anos, era criada no país a Lei Maria da Penha (Lei Federal 11.340), resultado de décadas de mobilização da sociedade na luta contra a escalada dos feminicídios e da violência contra a mulher.

Para debater a importância da legislação, que é tida como uma das três melhores do mundo nessa temática, a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa (Ales) realiza audiência pública virtual nesta quinta (5), às 10 horas, com transmissão pela TV Assembleia e canal do Legislativo no YouTube.

Os participantes discutirão também os impactos da desativação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), o que simbolizaria o desmonte da rede nacional de proteção às pessoas do sexo feminino.

O encontro será mediado pela deputada Iriny Lopes (PT), que é a procuradora especial da Mulher no Parlamento capixaba.

Convidadas

A audiência terá a participação de mulheres com bagagem e histórico na luta pelos direitos das mulheres. Confira quem são as participantes do debate: