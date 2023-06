Audiência comemora 50 anos da cultura hip-hop

Uma tarde e noite dedicadas à cultura hip-hop é o que vai acontecer nesta sexta-feira (16) na Assembleia Legislativa (Ales), reunindo música, poesia, dança, skate e grafite, com seus DJs (disc jockeys) e MCs (mestres de cerimônias).

O evento é para comemorar o cinquentenário do movimento hip-hop, que nasceu nos bairros periféricos de população latina, caribenha e preta, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Uma audiência pública, promovida pela Comissão de Cultura e Comunicação Social, acontece às 19 horas, no Plenário Dirceu Cardoso da Ales.

A audiência, além de celebrar o cinquentenário do movimento, debaterá o papel da cultura hip-hop entre os jovens das periferias urbanas e as medidas públicas necessárias na área do apoio cultural e da segurança para os praticantes dessa expressão cultural, visando o seu fortalecimento.

Jovem da periferia

A presidente da Comissão de Cultura, deputada Iriny Lopes (PT), ressalta a importância e a necessidade de visibilidade e entendimento sobre o movimento hip-hop. Iriny acentua a necessidade de equipamentos públicos e de conversa sobre a relação do movimento com as secretarias de Segurança Pública municipais e estadual, pois, segundo ela, há repressão contra os jovens que fazem a cultura de rua, com ocupação de praças para as suas manifestações.

A importância do movimento ganha novos contornos, de acordo com a deputada, com a inclusão da dança (breaking) e do skate como atividades competitivas nas Olimpíadas.

“Não é como a maioria das pessoas pensa, uma música ou uma dança, mas um movimento sociocultural voltado para o empoderamento das pessoas mais pobres, da juventude da periferia, negra, indígena. Aquela juventude que está excluída das políticas públicas, que faz parte do setor mais vulnerabilizado da população”, defende a parlamentar.

Programação

15 horas – Murais em tecido com artistas grafitando ao vivo na frente da Ales

15 horas – Batalhas de rimas com acompanhamento musical

17h30 – Apresentação de skatistas

18 horas – Roda de dança – Cypher (do árabe sifr = roda), que reúne música, dança e o público em volta

Fonte: POLÍTICA ES