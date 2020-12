Audi RS 5 Sportback: confira o vídeo com as novidades do modelo

Renato Maia/Falando de Carro Audi RS 5 Sportback: esportivo deixa de ser oferecido com duas portas no Brasil, onde o carro custa R$ 605.990





Depois do lançamento dos modelos Audi R8, RS7 Sportback, RS6 Avant, RS Q3 Sportback e RS Q8, finalmente, a marça lança por aqui os novos RS 4 Avant, RS 5 Sport e TT RS. Neste post vamos dar ênfase ao novo RS 5 Sportback , que na minha opinião é o Audi RS mais equilibrado de todos.





Na parte mecâmnica, o RS 5 Sportback vem com motor 2.9 V6 biturbo, com 450 cavalos, 60 kgfm de torque máximo e câmbio automático de 8 marchas.De acordo com a Audi, o esportivo de quatro portas só precisa de 3,9 segundos para chega aos 100 km/h.

Comparado ao Coupé , basicamente são as portas traseiras que diferenciam um do outro, mas na linha 2021 também há o facelift , que altera os detalhes dos para-choques dianteiros e traseiros.

Renato Maia/Falando de Carro Audi RS 5 Sportback: duas largas saídas de escapamento na traseira liberam o ronco do motor V6, biturbo, de 450 cv





A linha 2021 do RS 5 Sportback também abre a opção do cliente configurar o carro do jeito que ele acha melhor, mas para isso é preciso desembolsar uma boa grana extra.

De cara, para ter um RS 5 Sportback é preciso ter sobrando R$ 605.990. Se for colocar uma pintura exclusiva, são mais R$ 15 mil. As rodas bronze, que deixam o esportivo com um visual mais interessante, são mais R$ 25 mil.

Para pintar os detalhes em preto, mais R$ 15 mil e, por fim, se for para “brincar” na pista e usar muito os freios, o pacote com discos de cerâmica são mais R$ 60 mil.

Renato Maia/Falando de Carro Audi RS 5 Sportback: nova central multimídia no painel, bancos com largos apoios laterais e acabamento caprichado





Conduzindo o RS 5 Sportback na pista, notei o equilíbrio do sistema de tração quattro, que mesmo priorizando a traseira mantém o veículo bem estável e empolga a cada minuto que você vai conhecendo o carro.

O ronco do novo motor 2.9 V6 do RS 5 Sportback também ajuda bastante na diversão, já que também há um emulador dentro da cabine para que o ronco seja ainda mais presente nas acelerações. No vídeo abaixo vocês podem conferir todos os detalhes da nova versão esportiva da Audi.