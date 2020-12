Atropelamento na Alemanha deixa 4 mortos; bebê é uma das vítimas

Reprodução/CNN Brasil Autoridades afirmaram que este é um dos dias mais tristes para a cidade de Trier.

Nesta terça-feira (1), um carro invadiu uma área de pedestres em Trier, uma pequena cidade localizada no sudoeste da Alemanha. O atropelamento deixou pelo menos quatro mortos, incluindo um bebê, e quinze feridos. As informações foram dadas pela CNN Brasil .

O caso aconteceu em uma região comercial. Dos quinze feridos, cinco estão em estado grave. Quatro pessoas morreram, inclusive um bebê — cuja idade não foi divulgada.

“Acabei de andar pelo centro e estava simplesmente horrível. Havia um tênis largado no chão, e a dona dele está morta”, afirmou o prefeito de Trier , Wolfram Leibe, em entrevista para o canal estatal SWR .

Inicialmente, havia a suspeita de que se tratasse de um atentado. Essa hipótese, porém, foi descartada.

O motorista de 51 anos foi detido e, de acordo com a polícia, estava alcoolizado. Ele deverá ser submetido a exames para averiguar se possui problemas psiquiátricos.

As autoridades afirmaram ainda que este é um dos dias mais tristes para a cidade de Trier desde a Segunda Guerra Mundial.

O porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel, Steffen Seibert, lamentou o ocorrido. “O que aconteceu em Trier é chocante. Nossos corações estão com os familiares das vítimas , com os muitos feridos e com todos aqueles que estão cuidando dos afetados”, escreveu no Twitter.