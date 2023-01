Atropelamento deixa um morto e outro ferido na BR-101 em São Mateus

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas não teriam observado o fluxo de veículos quando tentavam atravessar a via

Um homem de 37 anos morreu e um adolescente de 14 ficou ferido em atropelamento na BR 101 ao tentarem atravessar a via. O fato aconteceu na altura do km 65,9, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (29). Leonardo Viana não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Já o jovem foi socorrido em estado grave para um hospital da região.