Atriz revela que musculação aumentou a libido e passou a ter sexo diário

A atriz Thalita Souza, conhecida por sua participação no programa Teste de Fidelidade desde 2013, chamou atenção ao relatar mudanças significativas em sua vida após adotar a musculação como rotina. Além dos ganhos físicos e de saúde, ela afirma que a prática elevou consideravelmente sua libido, tornando o sexo uma atividade diária.

Em entrevista à revista Quem, Thalita contou que o impacto foi uma surpresa. “A musculação melhora a saúde, não é só estética. Manter a massa muscular é fundamental. Mas eu não sabia que aumentava a libido. Agora, sexo tem que ser diariamente. E ainda fica mais duradouro”, relatou.

Segundo a atriz, ao perceber o aumento do desejo sexual, ela decidiu pesquisar sobre o assunto e encontrou explicações científicas para o fenômeno. “Vi que a musculação pode aumentar a produção de testosterona, um hormônio importante para a regulação da libido tanto em homens quanto em mulheres”, explicou.

Thalita também destacou que o equilíbrio é essencial. De acordo com ela, exercícios de alta intensidade são benéficos para a saúde e a longevidade, mas quando praticados em excesso podem ter o efeito contrário e reduzir a libido. “Tudo o que eu já havia feito para ganhar massa muscular tem comprovação científica de que interfere no aumento ou na diminuição da testosterona. Achei isso sensacional”, concluiu.

A declaração repercutiu nas redes sociais e reacendeu o debate sobre os benefícios da musculação que vão além da estética, envolvendo bem-estar, saúde hormonal e qualidade de vida.

