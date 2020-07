Atriz revela que foi estuprada pelo pai de amiga aos 12 anos: “Massacrante”

Reprodução/Instagram Any Gabrielly fará live às 17h com o iG





A Nickelodeon anunciou, nesta quarta-feira (22), a lista de indicados da 21ª edição do Meus Prêmios Nick. Neste ano, devido à pandemia, a premiação foi reformulada e, pela primeira vez, será transmitida ao vivo, na TV e nas redes sociais da emissora, simultaneamente.

Junto com Manu Gavassi, Maísa e Larissa Manoela, a cantora Any Gabrielly, que participou recentemente de uma live aqui no iG e faz parte do grupo Now United, está entre as artistas que tiveram mais indicações. Ela concorre a quatro categorias: Inspiração do Ano, TiKToker do Ano, Instagram do Ano e Conteúdo Digital do Ano (Any Gabrielly Convida).

“Eu estou imensamente feliz com as indicações! Eu nunca vou me esquecer de como quando eu era mais nova eu tinha que lutar muito pra ganhar um convite do evento e agora estou indicada para 4 categorias”, contou Any.

As votações estão abertas pelo site oficial da premiação e pelo Twitter. Meus Prêmios Nick 2020 acontece em 27 de setembro.