Atriz Mina Nercessian estreia como roteirista no filme ‘Solteira Quase Surtando’

Sobrinha do ator Stepan Nercessian, Mina segue também na carreira artística e depois de trabalhar como atriz durante anos, ela decidiu se aventurar como roteirista e é dele o argumento do longa ‘Solteira Quase Surtando’, uma comédia romântica com estreia prevista no Brasil em 12 de março de 2020.

arrow-options Divulgação Mina Nercessian





O filme conta a história de Beatriz, uma mulher de 35 anos, que é viciada em trabalho e as aspirações de vida comuns à muitas mulheres, como casar e ter filhos, passam longe de seu mundo. Mas, quando ela descobre que está entrando em uma menopausa precoce e só tem seis meses para encontrar um pai para seu futuro filho, ela vê as suas convicções completamente abaladas. Mina Nercessian também decidiu protagonizar o filme, o primeiro da trilogia que ainda tem ‘Casada Quase Surtando’ e ‘Divorciada Quase Surtando’.

Mina Nercessian mora em Los Angeles, é casada e mãe de quatro filhos. Elas fez uma participação no filme ‘A feiticeira’ (de 2005), estrelado por Nicole Kidman e pelo Will Ferrell e trabalhou nas séries “Las Vegas”, “Freddie” e “Reno 911”.