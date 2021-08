Atriz Marcela Peringer faz b.o contra empresário por violência doméstica

Instagram Atriz Marcela Peringer

A atriz Marcela Peringer, que atualmente está no elenco do filme ‘A Flor da Gigóia’, estrelado também por atores como Babu Santana e Charles Paraventi, foi vítima de violência doméstica. Ela registrou um boletim de ocorrência contra seu ex-companheiro, o empresário Carlos Eduardo Albergaria, após uma grave briga do ex-casal no apartamento onde eles moravam, na Barra da Tijuca. A confusão aconteceu na frente de uma hóspede de Marcela, que estava passando uma temporada no Rio. Procurada pela coluna, a atriz detalhou as agressões sofridas.

“A gente foi morar junto há uns quatro meses, depois que ele me pediu em casamento. Ele toma muito remédio, ele tem TDH, e bebe bastante. Então ele sempre tinha uns comportamentos agressivos, mas sem me bater. E aí me bateu uma vez e agora foi a segunda vez. Uma amiga veio de Porto Alegre com a filha e acho que ele ficou um pouco enciumado de ela ficar lá em casa. Ele tomou três vinhos sozinho, começou a gritar, a gente foi pro quarto, porque eu estava com vergonha da minha amiga” conta.

“Ele começou a berrar dizendo que não queria ninguém na casa dele. Levou a taça de vinho pro quarto, tocou a taça em mim e quando quebrou a taça, ele pegou a aste da taça e me furou na barriga. Sangrou muito, porque foi profundo. Chamei a polícia e nisso ele me segurando forte pra eu não pegar o celular. Fiquei toda roxa no dia seguinte. A polícia veio, pegou em flagrante. Fiz o B.O, o exame de corpo e delito e ele saiu de casa pra ir para o outro apartamento dele”, revela a atriz, que conseguiu uma medida protetiva contra o ex e agora ele não pode chegar a 300 metros perto dela.