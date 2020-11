Atriz Isabel Fillardis fala de filho com doença rara: “Minha força vem dele”

A atriz Isabel Fillardis é mãe de três filhos, Analuz, Jamal e Kalel, de respectivamente 19, 17 e 7 anos. O filho do meio tem Síndrome de West, um tipo de epilepsia que se manifesta principalmente durante a infância e fez com que o menino necessitasse de cuidados especiais. Durante uma live com Babu Santana, a artista, que estava no ar em “Topíssima”, da Record, contou que viveu diversas dificuldades por conta da saúde do garoto.

Reprodução/Instagram Isabel Fillardis fala do filho com doença rara

“Consegui ter um bom diagnóstico com meu filho, mas nem todas as crianças têm. Informação era algo também difícil, o acesso a hospitais… Se a criança precisasse de uma prótese, de um aparelho auditivo, era tudo muito complicado. Ainda é. Tudo é muito caro para eles. Tudo é importado. São poucas as fabricações nacionais”, disse Isabel.

A atriz também falou que aprendeu a superar as dificuldades e disse que o filho a tornou uma pessoa melhor. “Uma série de coisas meu filho me ensinou, sabe? Sobre ego, vaidade, apreciar a vida. Imagina uma criança presa numa cadeira sem poder falar, andar, tendo que depender do outro para ter uma qualidade de vida. Isso acontece com inúmeras crianças. Esse universo é enorme. Meu filho me ensinou a me revirar por dentro. “Mãe, você é muito forte, guerreira”. Minha força vem dele porque preciso estar em pé por ele, para ele também. Tenho três filhos, e ele é o que mais precisa”, refletiu a atriz.