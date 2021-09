Atriz fala de pressão estética: “Nunca seremos perfeitas aos olhos da mídia”

Reprodução/Instagram Karol Lannes desabafa sobre pressão estética





A atriz Karol Lannes, que ficou mais conhecida por interpretar a personagem Ágata em “Avenida Brasil”, na Globo, reclamou da pressão estética da mídia em uma entrevista para a revista Quem nesta quinta-feira (2).

Karol, que tem 21 anos e mais de 300 mil seguidores no Instagram, lamentou a gordofobia e a imposição do padrão estético. “Todo mundo sofre essa pressão estética, todas nós mulheres sofremos. Nós nunca seremos perfeitas aos olhos da mídia porque, se isso acontecer, nós paramos de consumir o ‘que nos deixa mais próximas do padrão perfeito’. Se pararmos de consumir, a indústria para de girar e explode tudo porque se estivermos satisfeitas, ela não ganha dinheiro. Existe a gordofobia, o racismo, os diferentes tipos de preconceito dentro dessa pressão estética que todas nós mulheres sofremos”, disse Karol Lannes à “Quem”.





Apesar de satisfeita com seu corpo, Karol contou que há dias em que não se sente plena. “Tem dias em que estou ‘de mal’ [com o corpo] e dias em que estou melhor. Tem TPM, menstruação… Na minha opinião, estar segura é saber que quem mora dentro desse corpo não muda – independentemente se ele está mais gordo, mais magro, mais azul, mais bege, mais vinho. É aceitar que essa pessoa não depende de um corpo para ser boa e ter uma vida feliz. E sempre cuidar da minha saúde”, explicou.

Karol fez questão de explicar o body positivity, um movimento focado na aceitação de todos os corpos. “Muitas pessoas acreditam que a gente prega que você seja gordo ou que tenha estrias ou que não faça exercício físico. Pelo contrário! A positividade corporal e o corpo livre pregam que a pessoa se aceite, independentemente de ser gorda, magra, alta, baixa, negra, branca, com seio, sem seio, sem uma perna. Nesse movimento, claro, tenho o meu lugar de fala como pessoa gorda. E outra: ‘posso estar gorda hoje e amanhã posso estar mais magra’. Vou continuar pregando que temos que nos amar do jeito que somos, com estrias, celulites”, completou a atriz.