Atriz Evelyn Montesano passa por brow lamination e mostra resultado

Divulgação Atriz Evelyn Montesano realiza procedimento estético e mostra resultado

O ‘brow lamination’ é uma técnica de design de sobrancelhas que deixa os fios mais alinhados e volumosos, ajudando a preencher as falhas e trazendo um visual mais natural. Também é uma das principais tendências da área nos dias de hoje.

A atriz Evelyn Montesano, a Celeste de “Além da Ilusão” (TV Globo), testou e aprovou! O procedimento foi feito pela designer Rosy Ribeiro, do salão Studio Beauty Rosy Ribeiro. Confira o antes e depois da artista:

Divulgação Antes e depois da atriz Evelyn Montesano, a Celeste de “Além da Ilusão”

“Queria fazer algum procedimento que desse a ideia de maior volume, preenchesse algumas pequenas falhas da minha sobrancelha e que também resolvesse um problema que eu tinha com os meus fios, que são para baixo, caídos, o que me fazia ter que ficar toda hora penteando com uma escovinha quando queria colocá-los para cima”, confessa Evelyn.

Ela conta que buscava por um procedimento que não ficasse com um resultado artificial e tivesse uma boa durabilidade, mas também não fosse definitivo. “Amei o resultado! Ficou exatamente como eu queria”, garante ela.

“O ‘brow lamination’ é recomendado para quem possui algumas falhas ou assimetria nas sobrancelhas e gostaria de disfarçar, ou ainda simplesmente para quem gosta de sobrancelhas estilosas com aspecto natural”, explica Rosy.

