Atriz diz que sofreu ameaças de morte ao ser apontada como affair de Caio Castro

Reprodução/Instagram Larissa Bonesi nega novo envolvimento com Caio Castro





A atriz brasileira Larissa Bonesi revelou que já ficou com Caio Castro, mas garantiu que não foi o pivô da separação do ator e da atriz Grazi Massafera . Em entrevista ao “Fofocalizando”, Bonesi afirmou que está recebendo ameaças de morte.

Larissa Bonesi foi apontada como novo affair de Caio Castro no fim de semana e se mostrou surpresa com a repercussão. “Nós ficamos um tempo juntos, uns dois meses, aqui no Brasil. E logo eu voltei para a Índia, eu sempre venho para o Brasil, fico um ou dois meses e volto para a Índia. Nessas idas e vindas, foi quando eu me encontrei com ele, nós tivemos um relacionamento, mas nós somos amigos. Isso é uma coisa que eu queria deixar claro: nós somos amigos”, disse Larissa, que garantiu que o envolvimento aconteceu quando os dois estavam solteiros e antes de Caio namorar Grazi.

Bonesi explicou que está recebendo ameaças de morte e surtou quando foi apontada como pivô. “Eu surtei. Porque eu não fui em momento algum motivo ou pivô. Eu jamais iria me colocar em uma situação dessa ou me promover com uma situação dessa (…) As mensagens que eu estou recebendo… tem pessoas falando que, se eu sair na rua, elas vão me matar. Estou recebendo mensagens assim: ‘estou sabendo onde você está, fica esperta’. Então, eu não consigo sair do apartamento”, desabafou a atriz ao Fofocalizando.





Larissa Bonesi garantiu que não está envolvida na separação e negou a troca de mensagens para ver Caio Castro dormir. Eu não vim ao Brasil para vê-lo, isso não existe. Eu não mantive contato da forma que estão falando”, continuou.

Caio Castro e Grazi Massafera confirmaram o fim do relacionamento no sábado (28). Caio também negou a possibilidade de traição e pediu respeito ao, agora, ex-casal. Grazi e Caio ficaram juntos por quase dois anos.