Atriz das pegadinhas, Vivi Fernandez é vista almoçando em restaurante paulistano

Divulgação Vivi Fernandez e João Gusmão





Lembrada até hoje por conta do seu trabalho como assistente de palco de Sérgio Mallandro e como musa das câmeras escondidas do “Programa Silvio Santos”, do SBT, Vivi Fernandez foi flagrada enquanto almoçava no Kodai Sushi, que fica na zona norte de São Paulo e já conquistou celebs como Mara Maravilha, Yudi Tamashiro e Rodrigo Capella, entre outros. No local, ela provou as delícias gastronômicas e tirou uma foto, devidamente protegida, ao lado do gerente João Gusmão.





Mas engana-se quem pensa que as novidades param por aí! A dançarina e atriz também se rendeu ao OnlyFans, site que ficou conhecido por venda de nudes, e confidenciou estar ganhando cerca de R$ 100 mil mensais. É de lá que veio o vídeo da tatuagem íntima de Anitta, só para citar um dos conteúdos mais polêmicos. “Vocês pediram e eu voltei”, disse Fernandez ao anunciar que estava fazendo “um remember das capas de ensaio nu”, a fim de celebrar a sua boa forma aos 43 anos.

Cauê Garcia/Divulgação Vivi Fernandez