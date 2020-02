Atriz Alessandra Negrini vai de indígena a bloco no Baixo Augusta em São Paulo

arrow-options Lord Bull/ Divulgação Luísa Sonza participou da folia do Carnaval neste domingo (16)

A cantora Luísa Sonza se fantasiou de Madonna para subir no trio eletríco do bloco Boca de Veludo + Sonzeira neste domingo (16) em São Paulo. A fantasia se inspirou na icônica apresentação de Maddona no Video Music Awards (VMA) que teve as participações de Missy Elliot, Brtiney Spears e Christina Aguilera.

“Muito feliz em viver esse momento ao lado de tantos amigos queridos. Obrigada a todos, é um dia especial demais”, disse Luísa em cima do trio.

Atualmente, Luísa Sonza está na novela Amor de mãe , no papel de uma famosa cantora chamada Mel. Ela convida para uma parceria Ryan, personagem de Thiago Martins, e, ao dar em cima dele, desperta os ciúmes de Marina, personagem de Érika Januza.

Com a fantasia, Luísa também publicou nas redes sociais um vídeo em que faz uma performance imitando Maddona e aparece beijando uma bailarina na boca.

No Twitter, Luísa fez agradecimento aos foliões presentes no bloco. “Meu primeiro bloco e olha isso”, escreveu, fazendo referência à quantidade de pessoas.

MEU PRIMEIRO BLOCO E OLHA ISSO ??????

OBRIGADA DEUS! OBRIGADA A TODOS VOCÊS POR FAZEREM MEUS SONHOS SE TORNAREM REALIDADE ❤️ pic.twitter.com/LpqSKZSeIZ — PANDORA ? (@luisasonza) February 16, 2020

“Obrigada a todos vocês por fazerem meus sonhos se tornarem realidade”, completou.