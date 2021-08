Reda Atraia mais harmonia para seu lar com Feng Shui

Uma casa arrumada é muito mais serena e tranquila, não é mesmo? Isso porque a bagunça, além de ser um elemento visual nada agradável, também impede que as boas energias circulem livremente pela casa. Além disso, ela pode influenciar a saúde emocional de quem vive no local, gerando estresse e ansiedade.

Portanto, principalmente durante a quarentena, quando estamos ainda mais tempo dentro dela, a casa precisa estar equilibrada para proporcionar mais tranquilidade aos seus habitantes. Sendo assim, aprenda algumas técnicas de limpeza do Feng Shui para atrair mais harmonia para seu lar. Se gostar do conteúdo, veja também nosso curso Feng Shui Fácil.

Técnicas de limpeza do Feng Shui

Cozinha

De acordo com o Feng Shui, a cozinha é muito importante para a boa fluidez da vida dos moradores. Isso porque ela tem relação com o elemento fogo, que é responsável pela sorte e prosperidade. Então, se você quer que as energias sejam favoráveis para seu sucesso, deixe sempre a cozinha organizada e limpinha, sem toalhas sujas e lixo aberto.

Dê maior atenção ao estado do seu fogão, já que esse item é responsável por atrair as riquezas para dentro da casa. Assim, nada de deixar o fogão sujo e com as bocas entupidas – para conseguir alcançar a prosperidade, todas as partes precisam estar funcionando.

Para manter o astral da cozinha bem alto, experimente deixar à vista utensílios como panelas e potes, como se eles estivessem prontos para serem usados. Esse dinâmismo deixa sua cozinha mais viva – e dá para criar essa atmosfera sem deixar nada bagunçado, certo?

Limpe também as lâmpadas da cozinha e troque aquelas que estiverem queimadas. Além disso, as janelas e as cortinas precisam estar limpas para a iluminação do local ser a melhor possível.

Procure não deixar a geladeira de frente ao fogão, pois será um briga entre os elementos água e fogo – e isso mais tarde pode afetar o seu lado financeiro. Ainda sobre a geladeira, sua limpeza precisar estar em dia; alimentos estragados e acumulados não podem fazer parte da rotina da sua casa, pois isso deixa a energia estagnada.

Mantenha a geladeira cheia com alimentos essenciais para você e sua família, mas cuidado com o disperdício – essa atitude afasta a prosperidade da casa. Para deixar a cozinha harmoniosa, aposte em frutas frescas, plantas naturais e as ervas aromáticas.

Quarto

Comece abrindo as janelas do seu quarto. A circulação do ar e a entrada de luz natural no ambiente ajudam a mantê-lo mais harmonioso. Se puder, deixe as janelas abertas durante o dia. Se tiver cortinas, controle a entrada de luz que entra no local de acordo com seu bem-estar.

Não deixe nada acumulado embaixo da sua cama para que seu sono não seja prejudicado. Aliás, qualquer acúmulo não faz bem para as energias da casa, principalmente no quarto que é onde ficamos por mais tempo. Então entre no quarto e olhe ao seu redor. Confira cada item que você tem e pense se aquilo é necessário para sua vida – se não for, desapegue o quanto antes. O mesmo vale para as roupas no guarda-roupa – doe o que você não usa mais!

As portas do guarda-roupa precisam abrir livremente. É importante não ter nenhum empecilho no caminho. Objetos quebrados são outros itens que precisam ser jogados fora ou rapidamente consertados.

Se você tem um espelho no quarto, procure não deixá-lo na frente da cama de modo que você consiga se ver durante a noite – acredita-se que essa posição traz má sorte e também pode afetar o sono. Procure sempre deixar o espelho limpo e sem manchas escuras.

A cama é um grande símbolo do quarto, então a bagunça não pode existir nela. Certo que é ideal deixá-la respirar e tomar um ar depois que levanta, afinal, o ambiente está quente e úmido e abafá-lo nesse momento não é a melhor escolha. Mas, isso não significa que ela precise ficar desarrumada o dia todo – dê um tempo para a cama esfriar e arrume-a depois.

Banheiro

Um banheiro sem os devidos cuidados pode drenar as boas energias da sua casa, então reserve um tempo do seu dia para manter a limpeza desse local.

Tolhas úmidas precisam ser deixadas fora do banheiro, para que não tenho um excesso do elemento água dentro do ambiente. Além disso, a bagunça visual que o acúmulo de toalhas no banheiro traz serve apenas para estagnar as energias.

Procure deixar sempre a porta do banheiro fechada para evitar o escape de energias – tanto das ruins, do banheiro para a casa, quanto das boas, da casa para o banheiro. O mesmo vale para a tampa do vaso sanitário, que deve sempre ficar abaixada para não sugar as boas energias do lar.

Os ralos precisam ser tampados para não serem um lugar de saída da boa energia. Procure deixar o ambiente ventilado, com as janelas abertas.

Se você gosta de plantas, utilize algumas espécies no banheiro para deixá-lo mais equilibrado. Aposte nas plantinhas que crescem para cima e em aromas florais.

Sala

Assim como nos outros cômodos, nada de deixar objetos quebrados pela sala! Procure varrer o chão diariamente – sem esquecer dos cantos – para remover as larvas astrais.

Para manter o ambiente agradável, aposte em aromas que trazem bons pensamentos para você. As essências de eucalipto e lavanda são opções ideais para revigorar o lugar. Outra dica de cheirinho para a sala é a essência de laranja, que estimula o entusiasmo.

Também é importante, durante o processo de limpeza, mentalizar na sujeira os problemas e todas as energias ruins. Assim, você estará varrendo para fora da sua casa o que não faz bem para você e a sua família.

Área de serviço

Lembra de toda bagunça que falamos até agora? Não adianta removê-la dos cômodos e depois depositar na área de serviço. Esse lugar também faz parte da casa, então, se você quer harmonia para o lar, ele precisa estar em dia com a limpeza e a organização .

Assim como no banheiro, mantenha as tampas dos ralos fechadas e cuide rapidamente de qualquer vazameno de água que possa surgir. Isso porque a água simboliza prosperidade. Logo, canos vazando e torneiras pingando – além de causar desperdício – são um sinal da prosperidade indo embora.

