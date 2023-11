Atração de eventos esportivos para o ES em pauta

Os desafios para a realização de grandes eventos esportivos no Espírito Santo estão na pauta da reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, Serviços, Indústria e Turismo. O encontro ocorre na próxima quarta-feira (8), no Plenário Dirceu Cardoso. O colegiado é um dos nove com eventos agendados para a semana de trabalhos da Assembleia Legislativa (Ales).

Foram convidados para discutir a organização desses eventos esportivos no estado o secretário estadual de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes; o secretário estadual de Turismo, Weverson Meireles; e o secretário municipal de Lazer e Esporte de Vitória, Rodrigo Ronchi.

Segurança rural

Também no Dirceu, mas na terça-feira (7), às 10 horas, a Comissão de Agricultura promove audiência pública para discutir o Plano Estadual de Segurança Rural. O encontro deve contar com a participação de autoridades ligadas à segurança pública e ao sistema jurídico capixaba.

Cidades inteligentes

Na segunda-feira (6), às 11 horas, no Plenário Rui Barbosa, o colegiado de Ciência e Tecnologia promove reunião para tratar da inovação no setor industrial e das cidades inteligentes. Iomar Cunha dos Santos, especialista do Conselho de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico (Copin) do Sistema Findes, vai abordar o primeiro assunto, e Ketno Lucas Santiago, coordenador regional do Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis, vai falar sobre o segundo.

Mais cedo, às 10 horas, a Comissão de Educação se reúne no Dirceu Cardoso. Pedro Mansur Trés, diretor Jurídico e de Relações Institucionais da TecVitória, vai fazer uma exposição com o tema: “A Educação como base para inovação e desenvolvimento tecnológico/científico”.

Conexões sustentáveis

O convidado da semana do Conexões Sustentáveis Agenda 2030 em Debate é o diretor de Estudos e Pesquisas do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) Pablo Jabor. Ele vai ministrar uma palestra a respeito de cidades e comunidades sustentáveis. O evento ocorre na quarta, às 14 horas, no Auditório Augusto Ruschi.

Prestação de contas

Por fim, na sexta-feira (10) a Comissão de Saúde realiza audiência pública no Dirceu, às 9 horas, para a prestação de contas dos trabalhos realizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no segundo quadrimestre de 2023. O titular da pasta, Miguel Paulo Duarte Neto, será o responsável pela apresentação.

Confira a agenda completa*:

Segunda-feira (06/11)

10 horas – Reunião da Comissão de Educação – Plenário Dirceu Cardoso

11 horas – Reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião da Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso

15 horas – Sessão ordinária – Plenário Dirceu Cardoso

Terça-feira (07/11)

10 horas – Audiência pública da Comissão de Agricultura – Plenário Dirceu Cardoso

13h30 – Reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião da Comissão de Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

15 horas – Sessão ordinária – Plenário Dirceu Cardoso

Quarta-feira (08/11)

9 horas – Sessão ordinária – Plenário Dirceu Cardoso

14 horas – Conexões Sustentáveis Agenda 2030 em Debate – Auditório Augusto Ruschi

14 horas – Audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos – Câmara Municipal de Guarapari

15 horas – Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, Serviços, Indústria e Turismo – Plenário Dirceu Cardoso

19 horas – Sessão solene para comemoração do aniversário da Rádio Viva – Plenário Dirceu Cardoso

Sexta-feira (10/11)

9 horas – Audiência pública da Comissão de Saúde – Plenário Dirceu Cardoso

*Agenda sujeita a alterações



