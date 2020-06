ATP e WTA divulgam novo calendário do Circuito Mundial de Tênis 2020

A Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e a Associação de Tênis Feminino (WTA) anunciaram o calendário do retorno da temporada deste ano do Circuito Mundial, paralisada desde meados de março, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). As tenistas retornarão às quadras primeiro, no dia 3 de agosto, no Aberto de Palermo (Itália). Os homens voltam a jogar no 14 de agosto, no ATP 500 de Washington (Estados Unidos).

A WTA anunciou o calendário de 2020 até novembro, com um total de 20 torneios, incluindo os Grand Slams US Open e Roland Garros. Inicialmente, não haverá público para assistir às partidas, apenas jogadoras e pessoas ligadas à organização serão autorizadas a entrar nas arenas. Algumas competições ficaram de fora do circuito de 2020 e outras sofreram alterações de sede, como o Western & Southern Open, normalmente disputado em Cincinnati, e que neste ano passa para Nova York.

Confira abaixo todo o calendário feminino da temporada 2020 após a paralisação devido à covid-19.

No Masculino, o calendário, por enquanto, foi anunciado até setembro, com a disputa de Roland Garros. A temporada no saibro, que havia sido cancelada em março, volta assim que terminar a disputa do US Open, marcado para 31 de agosto. Assim como no feminino, o ATP 1000 de Cincinnati será realizado em Nova York. A ATP e a WTA ressaltam que os calendários podem sofrer alterações e que estão condicionados a fatores como aprovações governamentais, capacidade de jogar com segurança e orientações de médicos especialistas, por exemplo.

Confira abaixo o calendário masculino até setembro deste ano.

A confirmação do retorno do Mundial foi recebida com entusiasmo aqui no Brasil pelo tenista Marcelo Melo. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, o mineiro ocupa atualmente a quinta colocação no ranking mundial de duplas.

“Realmente muito legal essa notícia, muito boa, do circuito estar voltando. Podermos jogar em Washington e depois seguir com a sequência até chegar na Europa. Estávamos sem expectativa de quando voltaria. Agora temos um objetivo. É acertar os detalhes de treino, de viagem e começar a organizar o circuito. Tenho certeza que os fãs também ficaram muito felizes de poder acompanhar novamente”

Marcelo Melo está em Belo Horizonte (MG) treinando com seu irmão e técnico, Daniel Melo. O atleta conta ainda com o preparador físico Chris Bastos e do fisioterapeuta Daniel Azevedo.

Em 2020, Marcelo Melo e Lukasz Kubot somaram oito vitórias e conquistaram o ATP 500 de Acapulco (México). O mineiro é recordista brasileiro em número de títulos: são ao todo 34 conquistados, um deles em Roland Garros (2015) e outro em Wimbledon (2017). Marcelo já ficou 56 semanas na liderança do ranking mundial da ATP, outro recorde entre brasileiros.