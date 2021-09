Atos pró-Bolsonaro têm discurso antidemocráticos

Divulgação/Planalto/Marcos Corrêa/PR Bolsonaro em ato neste 7 de setembro

Parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro presentes aos atos de 7 de setembro, em Brasília, está defendendo medidas antidemocráticas. Com faixas e cartezes, eles pedem intervenção militar no Legislativo e no Congresso.

Um dos principais alvos dos protestos é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator de inquéritos em que Boslsonaro figura como investigado, como o que apura a existência de uma milícai digital especializada em disseminação de notícias falsas.