Atos golpistas: Weber cobrou Ibaneis durante invasão ao Congresso

Carlos Moura/SCO/STF Weber enviou mensagem a Ibaneis informando sobre invasão ao Congresso





Rosa Weber, presidente do STF (Superior Tribunal Federal) , enviou mensagens para Ibaneis Rocha (MDB), governador afastado do Distrito Federal, durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

A informação foi divulgada pelo laudo da perícia da Polícia Federal realizada no celular do emedebista no âmbito das investigações sobre os atos golpistas que tiveram como alvo a Praça dos Três Poderes.

Às 16h25, a ministra mandou a primeira pensagem para o então governador em exercício da capital federal. Ela escreveu “Ja entraram no Congresso!”. Ibaneis respondeu às 16h27 informando que já havia colocado “todas as forças de segurança nas ruas”.





“O Secretário de Segurança do DF está de férias, por isso o contato direto com o senhor”, enviou Weber também às 16h27. O então secretário de Segurança do DF a quem a ministra se referiu era Anderson Torres, que está preso por suspeita de envolvimento com os ataques.

Leia mais: Rússia intensifica ataques à região Leste da Ucrânia

“Estamos cuidando”, respondeu o governador afastado às 16h28. Em seguida, ele envia o contato de Fernando de Souza Oliveira, secretário de Segurança do DF em exercício, e Rosa agradece.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política