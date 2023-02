Atos golpistas: PF deflagra a 4ª fase da Operação Lesa Pátria

Marcelo Camargo/Agência Brasil – 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadindo Congresso, STF e Palácio do Planalto

A quarta fase da Operação Lesa Pátria foi deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (03). As buscas são para identificar as pessoas que participaram, financiaram ou incitaram os atos golpistas que destruíram a sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro .

Estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal (STF), no Distrito Federal e nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo.

Os crimes investigados são:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado;

Associação criminosa;

Incitação ao crime;

Destruição;

Deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Na última sexta (27), na terceira fase da operação, os mandados também foram cumpridos em cinco estados e no DF . Durante a primeira fase, com oito mandados de prisão e 16 buscas e apreensões, um dos alvos conseguiu fugir pela janela de casa e ainda segue foragido.

Desde os atos em Brasília, mais de 1.200 pessoas foram presas, uma intervenção federal no Distrito Federal foi decretada, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB) foi afastado do cargo e o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso .

Fonte: IG Política