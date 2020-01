Atores de “Para Todos Os Garotos Que Já Amei” divulgam cena inédita do filme

Durante o último dia do TUDUM Festival Netflix que aconteceu nesta terça-feira (28), os atores Lana Condor e Noah Centineo , de “Para Todos Os Garotos Que Já Amei”, subiram no palco para anunciar uma cena inédita do novo filme da franquia.

Lana Condor e Noah Centineo no TUDUM Festival Netflix





O casal da trama foi anunciado por Maisa, que confessou ser uma grande fã da comédia romântica. O público pode assistir a uma cena exclusiva de “Para todos os garotos: PS. ainda amo você”, sequência com estreia marcada para o dia 12 de fevereiro.

Lana e de Noah contaram histórias dos bastidores e se divertiram com as brincadeiras e desafios que Maisa propôs para a dupla. A aprsentadora teen leu para eles algumas das cartas que fãs deixaram na ativação do filme no evento.

Além de apresentar o evento, Maisa aproveitou para divulgar o início da produção do filme “Um Pai No Meio do Caminho”, primeiro projeto da atriz para a Netflix .

Lara Jean mal sabia no que ia se meter depois desse romance todo. Para Todos Os Garotos Que Já Amei: P.S. Ainda Amo Você chega dia 12 de fevereiro. pic.twitter.com/r1PJLLb6pn — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) January 28, 2020