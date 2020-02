Atores de “Para Todos os Garotos que Já Amei” dão detalhes da sequência do filme

O sucesso do filme “Para Todos os Garotos que Já Amei” é uma prova de que as comédias românticas nunca saem de moda. Com um enredo simples e conflitos já vistos em diversas produções semelhantes, a adaptação da Netflix, inspirada nos livros de Jenny Han, cumpre tão bem seu papel que ganhou uma sequência – que estreia no próximo dia 12 de fevereiro. O iG bateu um papo com os protagonistas Noah Centineo e Lana Condor e conta o que esperar de “P.S. Ainda Amo Você”.

No primeiro filme, as cartas de amor de Lara Jean (Lana Condor) são enviadas por sua irmã mais nova a todos os seus crushes segredos e é assim que ela se aproxima de Peter Kavinsky (Noah Centineo) e engata um namoro. Em ” Para Todos os Garotos que Já Amei: P.S. Ainda Amo Você “, o casal começa em total clima de romance, mas a chegada de John Ambrose (Jordan Fisher), que recebeu a última carta de Lara Jean, estremece as coisas e deixa o coração da jovem (e de quem está assistindo) bem dividido.

Sendo totalmente o oposto de Peter, o dono da última carta vai fazer a jovem protagonista deixar de ver o atual namorado como alguém perfeito. “Isso incrível por que eu posso explorar o lado mais humano do Peter porque ele também comete erros. A relação deles vai passar por altos e baixos e eu acho que isso é bem importante”, comentou Noah.

Com formação do triângulo amoroso, muitos conflitos são gerados e a interprete de Lara Jean disse que entende toda a confusão que se passa na cabeça da sua personagem. “A amizade dela com o John Ambrose é bem importante e com Peter tem toda aquela coisa de primeiro amor, que é incrível. Bom, acho que eu sou #TeamAmbrose porque eles têm muitas coisas em comum”, opinou Lana.

Para a divulgação do filme, os protagonistas visitaram o Brasil e participaram do TUDUM Festival, evento que foi organizado pela Netflix em São Paulo para apresentar as novidades da plataforma de streaming. Durante a visita, Noah e Lana tiveram um grande contato com o público brasileiro e puderem ver de perto o fenômeno que é a história de amor de Lara Jean e Peter.

“Não pensei que bombaria tanto assim aqui no Brasil. Na verdade, nem nos Estados Unidos”, disse Noah aos risos. “Realmente foi uma surpresa. O filme mudou muitas coisas em mim, trabalhei duro porque eu amo essa história e amo a Lara Jean. Cresci muito interpretando essa personagem e estou muito orgulhosa dela e de mim também”, acrescentou Lana.

O ator acredita que parte desse sucesso estrondoso se deve ao fato das pessoas estarem cansadas de ligar a televisão e ver notícias sobre tragédias. “A ficção é uma forma de ‘escapar’ desses conflitos”, analisou o astro teen .

Além de ser uma história leve, o filme também acaba chamando atenção por abordar de forma simples e sutil temas relevantes para o seu público-alvo. “A Lara Jean é virgem e acho legal falar sobre isso, porque o que você faz com o seu corpo é uma escolha sua. Os jovens devem ouvir isso e se sentir representados. Ainda bem que tocamos nesse assunto no filme e que a Lara Jean conversa sobre não estar pronta com Peter”, comentou Lana.

A segunda parte de ” Para Todos os Garotos que Já Amei ” ainda não estreou, mas a Netflix já prevê o sucesso. Uma prova disso é que o terceiro filme da trilogia foi gravado ao mesmo tempo em que o segundo. Lana confessou que foi uma loucura e que precisava se concentrar para entender que cenas ela estava gravando. O último filme, que deve chamar “Agora e Para Sempre”, ainda não tem previsão de estreia.