Atores de “As Aventuras de Poliana” protagonizam série inovadora no Instagram

Fabrício Toniolo/Divulgação Lisandra Cortez e Murilo Cézar





O misterioso desaparecimento de uma jornalista e a ajuda de um parapsicoterapeuta maluco para desvendar o caso. Esses são os elementos que dão o tom da websérie “A História é Sua”, que tem estreia prevista para o dia 2 de setembro e será totalmente exibida no Instagram dos protagonistas Lisandra Cortez e Murilo Cézar, que estiveram por dois anos seguidos no ar na novela “As Aventuras de Poliana”, do SBT. Ela era a dissimulada Débora, e ele, o doce e romântico Marcelo. Fora da ficção, Lisandra e Murilo são parceiros também na vida.

“Esse é um projeto do coração. Nasceu no meio da pandemia, quando nós sentimos uma grande necessidade de brincar e fazer humor”, explicou Lisandra. Segundo ela, tão acostumada com trabalhos na TV e no teatro, fazer um seriado para a internet é um desafio. “É uma experiência completamente nova para mim, e eu me diverti muito gravando. Toda a equipe estava sintonizada para que o processo, desde a idealização até a realização, fosse prazeroso. E assim foi”, pontuou a intérprete da misteriosa Fernanda Fatos.

Fabrício Toniolo/Divulgação Elenco todo reunido





Murilo também se motivou por poder mostrar seu talento na interpretação em outro veículo e com uma linguagem diferente de tudo com que já estava acostumado. “Foi realmente novo gravar um projeto nesse formato. Assim como a agilidade das mídias, o passo a passo foi dinâmico e nos proporcionou um tipo de criação diferenciado e vivo. E isso não só entre os intérpretes, mas com todo o grupo envolvido. É sensacional vivenciar a arte acompanhando seu tempo, com novas formas e formatos de atuar”, disse o galã, empolgado.

Completam o elenco Emílio Farias, Gabriel Vaccaro, Ana Lys e Gabriel Rocha, que, além de ator, é um dos maiores digitais influencers do Brasil na atualidade.