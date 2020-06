Ator venezuelano critica atuação Wagner Moura por causa de sotaque

Divulgação Angela Ro Ro





A cantora Angela Ro Ro revelou que não está mais namorando a produtora cultural Veronica Menezes. Em desabafo feito em seu Instagram, ela disse que foi “usada e traída” pela ex. Recentemente, a cantora também usou as redes para pedir ajuda, pois estava passando por dificuldades financeiras. Na ocasião, ela estava passando a quarentena com Veronica.

“Queridos amigos, que estão me ajudando nesse momento. Sinto informar que descobri ter sido usada e traída. Jogada no lixo como brinquedo velho de forma vil e vulgar. Ela tinha amantes durante todo esse tempo que pensei ter sido um romance digno do meu amor. Desabafo, meu coração aberto”, escreveu a cantora na tarde desta terça-feira (30), sem citar nomes.





Ao fim do texto, ela disse: “O segredo da boa velhice é simplesmente um pacto honroso com a solidão”. Na legenda da postagem, ela ainda revelou momentos íntimos com a ex-namorada em tom de ironia: “Apesar de tantos orgasmos múltiplos que a proporcionei”, escreveu.

Pouco depois, em outra postagem, Ro Ro surgiu fazendo uma brincadeira: publicou uma imagem com a frase: “Estado civil: evitando problemas”.