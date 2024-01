Ator terá que pagar pensão para a ex que engravidou do amante: entenda

A traição sofrida pelo ator Steve Burton, descoberta após sua esposa, Sheree Gustin, engravidar do amante, está movimentando as redes

O ator Steve Burton está vivendo uma fase ruim desde maio de 2022, quando deixou o emprego após descobrir uma traição da esposa, Sheree Gustin, que engravidou do amante. Mais de um ano depois, o processo de divórcio do ex-casal foi finalizado e a Justiça decidiu que o artista deverá pagar pensão a ex e aos três filhos, frutos do casamento que durou 23 anos.

Apesar de Burton tentar de todas as maneiras, Sheree saiu vitoriosa da batalha judicial e irá receber US$ 50 mil (R$ 244 mil), que deverão ser pagos em parcelas de US$ 2,5 mil. O ator ainda depositará mensalmente o valor de US$ 12,5 mil (R$ 60 mil) para a criação dos três filhos, Makena, de 18 anos, Jack, de 17, e Brooklyn, de 8. A pensão os filhos será diminuída para US$ 10 mil quando o filho do meio completar 18 anos. De acordo com o Radar OnLine, a guarda dos jovens será conjunta, dividida entre o ex-casal.

Na época em que descobriu a traição, Steve Burton, que estava no ar na novela Days Of Our Lives, usou as redes sociais para informar aos seguidores sobre a separação. “Eu queria esclarecer uma coisa. Sheree e eu estamos separados”, escreveu Burton no Instagram. “Ela anunciou recentemente que está esperando seu quarto filho. A criança não é minha. Ainda somos co-pais de nossos três lindos filhos. Agradeceríamos privacidade neste momento”, completou ele.