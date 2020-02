Ator e diretor Kirk Douglas morre aos 103 anos

Ator Kirk Douglas morreu aos 103 anos nesta quarta-feira (5). Ele estava enfrentando problemas de saúde desde 1996, quando sofreu um acidente vascular cerebral.

arrow-options Reprodução/Instagram Kirk Douglas e seu filho, Michael Douglas





Kirk Douglas foi indicado ao Oscar três vezes, mas teve que interromper a carreira por conta de um AVC, o que lhe deixou com alguns problemas para falar.

O cineasta era filho de imigrantes russos e interpretou alguns papéis memoráveis no cinema, do escravo Spartacus ao pintor Vincent van Gogh. Doc Holliday também esteve entre seus principais trabalhos.

O filho Michael Douglas lamentou a morte do pai: “É com tremenda tristeza que, meus irmãos, anuncio que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos. Para o mundo, ele era uma lenda, um ator da idade de ouro dos filmes que viveu seus anos dourados, um humanitário cujo compromisso com a justiça e as causas em que ele acreditava estabeleceu um padrão que todos nós temos que buscar”.