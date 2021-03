Ator de ‘Rei Leão’ lança empresa de maconha: ‘Tenho trabalhado nela há 10 anos’

Instagram/Reprodução Seth Rogen fez anúncio empolgado sobre sua própria empresa de maconha

O ator e adepto assumido do uso de cannabis Seth Rogen, irá lançar um projeto relacionado à planta junto com seu parceiro de trabalho Evan Goldberg. Em 2019, o ator canadense lançou uma planta cultivada em Toronto em parceria com a empresa Canopy Growth Corp.

Porém, segundo o próprio Seth, o objetivo sempre foi levar o negócio para os Estados Unidos. Ele escreveu em seu Twitter: “Quase dez anos atrás, eu me imaginei tendo minha própria companhia de maconha. E hoje eu posso dizer que a minha empresa ‘Houseplant’s weed’ está disponível na Califórnia semana que vem!”, escreveu o comediante.

Ele ainda acrescentou: “Também, a Houseplant oferecerá itens para a casa como cinzeiros, isqueiros e sim, até cerâmicas”.