Ator de Game of Thrones Andrew Dunbar morre na véspera do Natal

01.Agachamento subindo a carga 15 com leg 6 diminuindo Agachamento 12 com leg 8 Agachamento 10 com leg 12 Agachamento 8 com leg 15 ( não aguentei, fiz 7 respirei e fiz + 1 , missão dada missão cumprida né @xncarlos 02. Stiff 3 x 15 com unilateral 3 x 6 saindo da inércia + 6 03. Mesa Flexora 6 x 8 com 10 seg de intervalo 04. Cadeira flexora 4 x 05. Abdutora 06. Extensora 4 x forçando a negativa com agachamento peso corporal