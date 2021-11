Instagram Ator de ‘Dawson’s Creek’ revela nascimento de sexto filho





James Van Der Beek anunciou nesta segunda-feira (22) o nascimento de seu sexto filho, Jeremiah, com a esposa, Kimberly Van Der Beek, em suas redes sociais.





Em seu perfil do Instagram, o ator de “Dawson’s Creek” compartilhou alguns registro ao lado da companheiro com o mais novo herdeiro e os filhos.

Ao contar a novidade, ele revelou que KImbeerly sofreu dois abortos antés de ter o caçula. “Agradecido e muito feliz por anunciar a chegada segura e feliz de Jeremiah Van Der Beek (o chamamos de Remi, aliás – não de “dinossauro”). Depois de dois abortos consecutivos (ambas gestações com mais de 17 semanas), mantivemos este em segredo. Sinceramente, fiquei apavorado quando descobri”, contou.

“Mas encontramos um médico aqui no Texas que diagnosticou os dois últimos como tendo sido causados ​​por Incompetência Istmo-cervical: (perguntei a ele que tipo de velho misógino inventou esse termo e ele riu – o que me fez gostar ainda mais dele). Uma simples cerclagem uterina foi feita e @vanderkimberly deu à luz naturalmente na fazenda … e aqui estamos. Os livros médicos dizem para olhar para uma cerclagem como uma opção após três perdas tardias. Nosso médico recomenda considerar isso depois de um. Divulguem isso”, continuou.

Por fim, o ator compartilhou sua felicidade com o sexto filho. “Cada criança traz sua própria energia, sua própria manifestação de consciência, suas próprias lições. Os que perdemos, cada um nos presenteou com diferentes peças do quebra-cabeça… nos deixandos ainda mais gratos pela aula magistral em curso que podemos desfrutar com este pequeno. PS: a todos em nossa comunidade – local e estendida – que sabiam sobre nossa jornada e honraram nosso desejo de privacidade … obrigado. Que o respeito e o carma voltem para vocês 1000 vezes. A vida é linda”, concluiu.

James e Kimberly estão juntos desde 2010 e já são pais de Olivia, de 11 anos, Joshua, de 9, Annabel, 7, Emilia, 5, e Gwendolyn, 3.