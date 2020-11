Ator das séries “NCIS” e “Pitch” é encontrado morto aos 38 anos

Redação Jamie Cullum lança a canção “Hang Your Lights”

O multi-instrumentista Jamie Cullum lançou na última sexta-feira (6), o single Hang Your Lights , o segundo do seu álbum de Natal, The Pianoman At Christmas , que será lançado no próximo dia 20 de novembro pela Universal Music , via Island Records .

Hang Your Lights traz o estilo característico do artista, com seus vocais ricamente envoltos em suas letras e a sonoridade de uma big band.

Sobre o lançamento, Jamie Cullum explicou: “Apesar da ausência de boas notícias agora, trago para vocês Hang Your Lights, uma canção de Natal original inspirada na eletricidade da big band de Ray Charles e no groove e energia de Louis Prima. É uma música que escrevi durante o isolamento e que foi trazida à vida pelas habilidades geniais de Tom Richards e tocada por alguns dos maiores músicos do mundo. Eu adorei gravar essa canção, ela é uma das mais divertidas criações musicais de que já fiz parte. Espero que traga um pouco de luz neste momento estranho e difícil” , disse.

Confira: