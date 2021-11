Instagram Ator da série ‘Bones’ é encontrado morto aos 41 anos





Heath Freeman, conhecido pela sua atuação nas séries “Bones” e “NCIS”, foi encontrado morto em sua residência em Austin, no Texas, aos 41 anos.





A notícia foi divulgada pela modelo e amiga Shanna Moakler, ex de Travis Barker, em seu perfil do Instagram com uma homenagem ao ator. “Sua falta séra sentida e eu vou valorizar cada memória incrível que tivemos juntos”, declarou na legenda.

A causa da morta ainda não foi divulgada, mas Shanna ressaltou que Heath morreu pacificamente durante o sono.

Ashley Benson, estrela da série “Pretty Litlle Liars”, também deixou sua mensagem de carinho ao artista nas redes. “Eu vou ter amar para sempre”, compartilhou nos stories do seu Instagram.

Heath Freeman estudou cinema na Tisch School of the Arts, em Nova York, e na Universidade do Texas, em Austin. Participou das séries “NCIS”, “Bones”, “Raising the Bar” e “Spartacus: Blood and Sand”. Além dos papéis nas produções “ER: Plantão Médico, “Tru Calling”, “O Sétimo Dia” e “Divisão Criminal”.

