Ator da Globo Juan Paiva diz que não tem planos para se mudar do Vidigal

Reprodução/Instagram Juan Paiva fala sobre carreira e a vida no Vidigal

O ator Juan Paiva, de 23 anos, já teve diversos papeis de sucesso, como em “Totalmente Demais”, “Malhação” e “As Five”. Ele já foi ao Festival de Cannes com o filme “Sem seu Sangue” e vai interpretar o melhor amigo de Cauã Reymond em “Um Lugar ao Sol”. Com toda essa trajetória de sucesso, muita gente fica surpresa ao saber que o artista não tem planos de se mudar do Morro do Vidigal, onde cresceu e mora até hoje.

Foi na comunidade da zona sul do Rio de Janeiro que Juan começou no mundo atuação. Ele foi um dos alunos do grupo teatral Nós do Morro e relembra como foi a trajetória até chegar nas telas da Globo.

“Eu tinha 8 anos quando fiz minha primeira peça de teatro. Depois, ainda criança, atuei no filme “5x Favela – Agora por nós mesmos”. Na televisão, a primeira novela foi “Totalmente demais”. Lembro de a minha mãe dizer para eu sempre ter os pés no chão, acreditar que tudo é momento. Muitas coisas passam, a vida continua e pode nos levar para caminhos diversos. Trabalho sonhando e buscando realizar. Aprendi no Nós do Morro que, para ser um artista interessante, eu preciso me tornar uma pessoa interessante. Acho que por isso nunca me deslumbrei. É trabalho e é o que gosto de fazer”, conta em entrevista à colunista Patrícia Kogut.

Ele conta que ainda frequenta as aulas do grupo teatral, da qual nomes como Roberta Rodrigues, Babu Santana e Marcello Melo Jr. também fazem parte. O ator ressalta a importância de frequentar esse espaço e servir como exemplo para outros jovens do Vidigal. “No Vidigal, sempre tive referências de muitos artistas e achava o máximo as pessoas se manterem lá. Eu curto o Vidigal. Ainda não pensei em me mudar. Estou na Zona Sul, com as praias perto. A galera do morro é legal, gente fina. É um lugar agradável. É claro que há conflitos (em 2019, o ator registrou em vídeos momentos de tensão ao ouvir um tiroteio), mas são raros”, diz.

Juan Paiva mora no Vidigal com a esposa Luana Souza e a filha Analice, de seis anos. “Eu e ela nos conhecemos na escola, oito anos atrás. Naquela época, eu já fazia teatro. Gostamos um do outro e temos metas, sonhos. Até hoje conversamos bastante sobre eles. Muitas pessoas se surpreendem e brincam que eu comecei cedo (a formar uma família). Mas isso nunca teve importância para mim”, conta.