Atlético vence o Democrata e garante 1º lugar na primeira fase do Mineirão

O Galo venceu o Democrata por 3 a 0 na tarde deste sábado (04.03), no estádio Mamoud Abbas, em Governador Valadares, e garantiu a classificação à semifinal do Campeonato Mineiro como melhor equipe da primeira fase. Hyoran, Sasha e Vargas fizeram os gols alvinegros.

O Atlético passou invicto pela primeira fase do Mineiro. Jogou oito vezes. Venceu seis e empatou duas. Marcou 15 gols e sofreu cinco. Na semifinal, vai enfrentar o Athletic, de São João del Rei, nos dias 11 e 18 de março. O time de Eduardo Coudet terá o mando de campo da segunda partida. Tem a vantagem de ir à final com dois empates ou com uma vitória e uma derrota pelo mesmo placar.

O jogo

O Galo dominou a posse de bola desde o início do confronto. Fechado em seu campo de defesa, o Democrata dificultou as finalizações atleticanas no primeiro tempo.

Aos 30 segundos, os donos da casa roubaram a bola na intermediária. Brandão recebeu cruzamento na área e chutou pressionado por Nathan Silva. A bola foi para fora.

O Galo chegou pela primeira vez com Vargas. Ele recebeu cruzamento de Rubens da esquerda e chutou para fora, aos cinco minutos.

Aos 19, Hyoran cobrou escanteio da esquerda, mas a zaga do Democrata cortou e mandou para fora. Aos 21, Pavon subiu em velocidade pela direita e cruzou na área. A bola foi para fora.

Vargas teve outra chance aos 24. Recebeu a bola de Réver de frente para a área e chutou forte. O goleiro Glaycon defendeu.

Aos 35, Hyoran chutou de fora da área. A bola foi para fora.

Gooool!!!

O Galo abriu o marcador aos 43 minutos. Mariano cruzou a bola na área e Hyoran, de cabeça, mandou para o fundo das redes. O meio-campista fez hoje seu jogo de número 90 com a camisa do Galo.



Segundo tempo

O Galo voltou a campo com a mesma formação que finalizou a primeira etapa. No Democrata, o treinador Paulo Schardong colocou Luiz Fernando e Felipe Hereda nos lugares de Pablinho e Mateus Silva, respectivamente.

A iniciativa permaneceu com o Atlético durante o segundo tempo. Aos dois minutos, Igor Gomes recebeu a bola na linha de fundo e cruzou, mas a bola foi para fora.

O Galo chegou ao segundo gol aos oito minutos. Pavon recebeu a bola na direita, subiu em velocidade e cruzou para Sasha finalizar: 2 a 0!

Aos 11, o time chegou à área adversária novamente e teve chances seguidas no mesmo ataque com Vargas e depois Sasha. Hyoran cobrou falta e acertou a trave aos 16 minutos.

Gol do Galo

Aos 17, Vargas fez o terceiro gol do Galo. Hyoran cobrou escanteio da direita e o atacante chileno subiu para marcar de cabeça.

O técnico Eduardo Coudet promoveu a primeira mudança no time aos 21 minutos. Igor Gomes deu lugar a Nathan, que chegou à marca de 120 jogos pelo Galo.

Aos 29, Ademir e Pedrinho entraram nos lugares de Pavon e Sasha, respectivamente.

O goleiro Everson fez boa defesa aos 31 minutos, ao tirar a bola dos pés de Brandão.

Ídolo do torcedor atleticano, o atacante Hulk jogou os últimos minutos da partida em Governador Valadares. Entrou em campo ovacionado aos 36, no lugar de Hyoran. Aos 37, recebeu a bola na área e chutou travado pela defesa adversária, que tirou a bola.

Aos 41, após jogada de Luiz Fernando e Nael, Bruninho chegou com perigo na área atleticana. Nathan Silva interceptou o ataque.

Léo Carioca cometeu falta em ataque de Ademir aos 50 minutos e foi expulso. Hulk fez a cobrança aos 51, da direita, e a bola passou por cima do gol adversário.

Próximo jogo

O Galo volta a campo na quarta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Millonarios, no estádio Nemesio Camacho, o “El Campín”, em Bogotá, na Colômbia. A partida é válida pela terceira fase da Copa Libertadores. O jogo de volta, que decidirá a vaga na fase de grupos da competição continental, será no dia 15 de março, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Árbitro: Antonio Márcio Teixeira da Silva (CBF/MG)

Árbitro Assistente 1: Magno Arantes Lira (CBF/MG)

Árbitro Assistente 2: Filipe Ramos de Santana (CBF/MG)

Quarto Árbitro: Adilio Ribeiro da Silva (FMF)

Inspetor: Angelo Antonio Ferrari

Árbitro de Vídeo VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (CBF/MG)

AVAR 1: Leonardo Henrique Pereira (CBF/MG)

Observador de VAR: Carlos Henrique Tosta (CBF/MG)

Fonte: Agência Esporte