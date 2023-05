Atlético vence e está do G4 do Brasileirão

O Atlético-MG venceu o Internacional por 2 a 0 no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Galo chegou aos 10 pontos e ficou em quarto lugar na tabela. Os gols foram marcados por Vargas e Paulinho.

Apesar da grande superioridade do Atlético-MG, o time perdeu muitas oportunidades de gol. O Internacional teve algumas chances, principalmente em bolas aéreas e chutes de fora da área.

Destaque para o péssimo estado do gramado do Mineirão, que afetou a qualidade do jogo.

O Atlético-MG agora se prepara para o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, enquanto o Internacional enfrenta o América-MG.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 INTERNACIONAL

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Hora: 21h

Competição: Campeonato Brasileiro (6ª rodada)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP)

VAR: Daiane Muniz (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Pavón, Jemerson (ATL); Rômulo, Alemão, Nicoláz Hernandez (INT)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Vargas, aos 2 minutos do primeiro tempo (ATL); Paulinho, aos 49 minutos do segundo tempo (ATL)

Atlético-MG: Everson, Mariano (Bruno Fuchs), Jemerson, Nathan e Rubens; Battaglia, Zaracho e Hyoran (Patrick); Paulinho, Pavón (Edenilson) e Vargas (Hulk). Técnico: Coudet.

Internacional: Keiller, Fabrício Bustos (Lucca), Vitão, Gabriel Mercado e Thauan Lara; Matheus Dias (Nicoláz Hernandez), Rômulo, Carlos de Pena e Maurício; Pedro Henrique (Wanderson) e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Fonte: Esportes