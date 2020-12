Atlético treina para jogo decisivo no Paraná

Depois da terça-feira de descanso, o elenco atleticano treinou na manhã desta quarta-feira (9). Na Cidade do Galo, o espírito dos jogadores para o jogo contra o Athletico-PR é de decisão. A partida será realizada às 17h deste sábado (12), na Arena da Baixada, em Curitiba.

Para o capitão Réver, o Galo precisa muito da vitória na capital parananense para reacender a esperança no torcedor.

“A gente até acaba entendendo, pela situação que aconteceu no jogo, onde encontramos certa dificuldade, principalmente no início do jogo, saindo atrás, depois conseguimos a virada e tomar o empate no final, da maneira que foi, o torcedor acaba tendo um motivo muito grande para desconfiar da nossa equipe. Nós, jogadores, sabemos e entendemos o motivo pelo qual o torcedor se encontra dessa maneira. Mas a gente sabe que tem muita coisa ainda pela frente”, disse o zagueiro.

O Atlético é o vice-líder do Brasileirão, com 43 pontos.

“São 14 rodadas e, diferentemente do nosso torcedor, a gente não jogou a toalha e nem deixamos de acreditar, pelo contrário, temos que convencer o torcedor novamente para que ele volte a acreditar e só vamos fazer isso vencendo. Temos um jogo importante no sábado para dar essa volta por cima e fazer com que o torcedor volte a acreditar no título, que é tão sonhado”, acrescentou o defensor.