Atlético Mineiro vence o Athletico Paranaense de virada pela Libertadores

Foi na raça, em campo e na arquibancada! Com dois gols de Paulinho, artilheiro isolado da competição, e mais um show da torcida, que apoiou o time durante os 90 minutos, o Galo venceu o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, e se manteve vivo na luta pela classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. A partida foi disputada na noite desta terça-feira (23), no Mineirão.

Com a vitória, o Atlético chegou a seis pontos no Grupo G e ainda fará dois jogos nesta fase de grupos, ambos fora de casa, contra Alianza, dia 6 de junho, no Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru; e Libertad, em 27 de junho, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

A equipe alvinegra volta a campo neste domingo (28), para enfrentar o Palmeiras, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

O JOGO

Embalado pelos quase 40 mil torcedores que compareceram ao Gigante da Pampulha, o Galo foi dominante durante praticamente toda a partida, que teve raros momentos de equilíbrio.

Na etapa inicial, Paulinho teve as primeiras chances. Aos 15 minutos, depois de bom passe de Hulk pelo alto, o Camisa 10 finalizou de primeira para a defesa do goleiro Bento. Logo depois, em grande oportunidade, Pavon foi á linha de fundo pela direita e tocou para trás, Paulinho chutou para o gol e a bola desviou em Madson.

Já nos acréscimos, duas boas tentativas. Aos 46, Pavon cruzou rasteiro pela direita e, por muito pouco, Paulinho não conseguiu desviar a bola na pequena área. Dois minutos mais tarde, Pavon recebeu a bola na grande área, girou o corpo e chutou, mas o arremate acabou sendo em cima do goleiro.

O Galo voltou para o SEGUNDO TEMPO com a mesma formação e o panorama do jogo se manteve. Aos quatro minutos, Hyoran recebeu passe magistral de Hulk na grande área pela direita e concluiu na trave. No lance, o goleiro adversário ainda conseguiu desviar a bola, que tinha endereço certo.

Apesar da superioridade alvinegra, quem abriu o placar foi o time paranaense, aos oito minutos, com Alex Santana.

O Atlético tentou reagir de imediato no chute de Rubens, de fora da área, defendido por Bento. O técnico Eduardo Coudet promoveu três alterações aos 18 minutos: Rubens, Mariano e Hyoran foram substituídos por Patrick, Saravia e Igor Gomes, respectivamente.

GOOOOL DO GALO – Aos 22 minutos, Igor Gomes tocou para Hulk na grande área, a bola bateu em Pedro Henrique e Paulinho aproveitou a sobra para igualar o marcador e botar fogo no jogo: 1 x 1.

Pavon, aos 36 minutos, deixou o campo para a entrada de Vargas, naquela que seria a penúltima mudança na equipe – Edenilson entraria na vaga de Paulinho, aos 43 minutos.

GOOOOL DO GALO – Paulinho fez o gol da vitória aos 41 minutos, enlouquecendo de vez a Massa Atleticana. No lance, Igor Gomes cobrou falta pela esquerda e o Camisa 10 desviou de cabeça, na primeira trave, garantindo três pontos importantíssimos para o Galo na luta pela classificação.

