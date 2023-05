Atlético Mineiro vence Corinthians pela Copa do Brasil

O Atlético Mineiro venceu o Corinthians pelo Placar de 2×0, pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2023.

Com o resultado, o Coringão fica na desvantagem de dois gols para a o confronto da volta, que acontece no dia 31/5, na Neo Química Arena, com o apoio da Fiel. Para avançar de fase, o Alvinegro do Parque São Jorge precisa vencer por três gols de diferença no tempo normal, ou por dois gols para levar o embate para as penalidades máximas.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou o confronto com a seguinte escalação: Cássio, Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos, Fausto Vera, Maycon, Paulinho, Wesley, Róger Guedes e Yuri Alberto. Entraram durante a partida Giuliano, C. Barletta e Felipe Augusto. Ainda estavam no banco de reservas: Carlos Miguel, Matheus Donelli, Romero, Caetano, Matheus Bidu, Bruno Méndez, Adson, Roni e Matheus Araújo.

Bola em jogo!

Os primeiros minutos do confronto foram de um jogo concentrado no meio de campo, com muita briga pela posse de bola pelas equipes. O time da casa manteve pressão, mas a defesa corinthiana segurou bem o ataque do clube mineiro.

A primeira chegada ofensiva do Timão foi aos 23 minutos. Wesley levou com velocidade pela direita, no entanto, acabou perdendo a dividida com o adversário. A bola sobrou para Fagner, que carregou mais um pouco e descolou um cruzamento perigoso na grande área, mas o zagueiro do Atlético-MG conseguiu antecipar antes da chegada de Yuri Alberto.

Aos 31 minutos, por muito pouco o Timão não abriu o placar no Mineirão. Yuri Alberto recebeu no ataque, dominou e achou um ótimo passe para Róger Guedes, que entrou em velocidade na grande área. O camisa 10 finalizou de esquerda, mas o goleiro, com o pé, conseguiu evitar o gol corinthiano. No rebote, Wesley ainda tentou o chute, que tinha direção certa, mas o defensor adversário bloqueou o caminho da bola.

Aos 39 minutos, Coringão chegou mais uma vez ao ataque. Róger Guedes bateu falta para a área, Wesley ficou com a bola, carregou para o meio e bateu para o gol, mas explodiu mais uma vez na marcação da equipe mandante.

Após três minutos de acréscimos, o árbitro da partida encerrou o primeiro tempo em Minas Gerais.

Segundo tempo

O Coringão iniciou a etapa complementar sem alterações no time em campo. Mais uma vez, o Atlético-MG começou com mais presença no setor ofensivo e a defesa corinthiana segurando os ataques adversários.

Aos nove minutos, o Timão teve a chance mais clara de gol na partida. Yuri Alberto lutou no campo de ataque e retomou a bola para o Corinthians, perto da linha de fundo. O camisa nove entrou na área pelo lado e rolou para trás para a chegada de Fausto Vera. O argentino finalizou de primeira, mas a bola subiu demais e foi por cima do travessão.

O técnico Vanderlei Luxemburgo realizou as primeiras duas alterações no Alvinegro aos 20 minutos. Deixaram o campo Wesley e Maycon para as entradas de C. Barletta e Giuliano.

Aos 21 minutos, a equipe da casa conseguiu abrir o placar. 1 a 0 Atlético-MG. Aos 33 minutos, mais um, 2 a 0.

Antes do fim de jogo, Yuri Alberto também deixou o campo para a entrada de Felipe Augusto.